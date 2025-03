Mundo Trump ameaça impor tarifas “muito maiores” se Europa e Canadá se unirem contra os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Donald Trump disse em uma publicação nas redes sociais que iria atrás da União Europeia e do Canadá se eles se unissem para “causar danos econômicos” aos Estados Unidos, abrindo uma nova frente na guerra comercial que se desenrola.

“Se a União Europeia trabalhar com o Canadá para causar danos econômicos aos EUA, tarifas em grande escala, muito maiores do que as planejadas atualmente, serão aplicadas a ambos para proteger o melhor amigo que cada um desses dois países já teve!”, escreveu Trump.

A postagem de Trump cria um novo problema para a União Europeia, que já está tentando responder às suas tarifas sobre aço, alumínio, automóveis e, potencialmente, uma gama mais ampla de bens e serviços.

Os Estados Unidos são, de longe, o parceiro comercial mais importante da Europa, e a perspectiva de condições comerciais piores fez com que a União Europeia se esforçasse para negociar. Mas o governo Trump tem demonstrado pouco apetite para fechar um acordo até o momento.

“No final, como se diz, uma mão não pode bater palmas”, disse Maros Sefcovic, o comissário de comércio da União Europeia.

Isso fez com que os europeus procurassem estabelecer novas alianças e aprofundar as relações comerciais existentes. E as preocupações com a mudança de posição do presidente Trump em relação ao apoio militar aproximaram parceiros como a União Europeia e o Canadá. O Canadá já está trabalhando para fornecer apoio industrial para o impulso de rearmamento da Europa.

(Estadão Conteúdo)

