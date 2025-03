Economia Banco Central revisa projeção do Produto Interno Bruto de 2025 de 2,1% para 1,9%

Por Redação O Sul | 27 de março de 2025

O Banco Central (BC) revisou para baixo a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 para 1,9%. No relatório anterior, estava em 2,1%.

A projeção consta no Relatório Trimestral da Inflação divulgado nesta quinta-feira (27).

“A mudança refletiu recuos nas previsões para indústria e serviços, relacionados com surpresas negativas no quarto trimestre e com uma expectativa de desaceleração mais pronunciada ao longo do ano, parcialmente compensados por alta na projeção para a agropecuária”, diz o documento.

Se a projeção se confirmar, o número representará uma desaceleração em relação a 2024, quando a economia brasileira cresceu 3,4%.

