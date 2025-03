Economia Trump anuncia reserva estratégica em criptomoedas, e bitcoin dispara

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Trump disse ainda que vai se certificar de que os EUA sejam a capital mundial das criptomoedas. (Foto: Reprodução)

As criptomoedas registraram forte alta no domingo após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar a inclusão de cinco ativos digitais em uma nova reserva estratégica do país. A declaração foi feita em uma rede social e teve repercussão imediata no mercado: o Bitcoin saltou 8%, para mais de US$ 90 mil.

Em um primeiro post, Trump escreveu que uma de suas ordens executivas de janeiro instruiu o grupo de trabalho presidencial para avançar na criação de uma Reserva Estratégica de Criptoativos. Essa reservam segundo ele, incluirá XRP, Solana (SOL) e Cardano (ADA).

Pouco mais de uma hora depois, em uma segunda postagem, ele adicionou à lista Bitcoin (BTC) e Ether (ETH). “Obviamente, BTC e ETH, assim como outras criptomoedas valiosas, estarão no centro da reserva. Também adoro Bitcoin e Ethereum”, escreveu o presidente na rede Truth Social.

Trump disse ainda que vai se certificar de que os EUA sejam a capital mundial das criptomoedas.

A ordem executiva de Trump – emitida em janeiro – não mencionava tokens específicos, apenas a possibilidade de um “estoque nacional de ativos digitais”, cuja criação e manutenção deveriam ser avaliadas pelo grupo de trabalho presencial.

A repercussão no mercado foi imediata. O Bitcoin, que em fevereiro sofreu uma queda acentuada desde suas máximas históricas, subiu cerca de 8%, ultrapassando US$ 90 mil (R$ 528.488). A ausência de uma menção explícita ao Bitcoin na ordem executiva de janeiro havia frustrado alguns dos apoiadores da criptomoeda, que esperavam um plano mais específico para o ativo.

O Ether, segundo maior ativo digital teve alta de 8,3%, sendo negociado a US$ 2.40 (R$ 14,11). Além disso, a Ripple (XRP) valorizou quase 30%, chegando a US$ 2,80 (R$ 16,46), enquanto o Solana subiu 20%, atingindo US$ 170 (R$ 999.811). Já o Cardano teve a maior valorização inicial, chegando a subir mais de 60%, antes de reduzir os ganhos para cerca de US$ 1,04 (R$ 6,11).

O setor de criptoativos tem sido um dos principais aliados políticos de Trump desde sua campanha presidencial de 2024. Durante o governo de Joe Biden, os reguladores intensificaram a fiscalização sobre o setor para coibir fraudes e lavagem de dinheiro.

Trump, por sua vez, tem se posicionado a favor de medidas mais flexíveis para o mercado. Ele também anunciou que sediará a primeira Cúpula da Casa Branca sobre Criptomoedas na próxima sexta-feira (7). No entanto, ainda não está claro como a nova reserva será estruturada ou operada.

De acordo com a Reuters, especialistas divergem sobre a necessidade de aprovação do Congresso para sua criação. Alguns acreditam que a reserva poderia ser estabelecida por meio do Fundo de Estabilização Cambial do Departamento do Tesouro, que permite a compra ou venda de moedas estrangeiras.

Há também discussões sobre o uso de criptomoedas apreendidas em operações policiais para compor esse estoque.

Enquanto isso, analistas destacam que o mercado cripto precisa de novos estímulos para sustentar altas, seja por uma política regulatória mais favorável do governo ou por sinais de cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve. As informações são da agência de notícias Bloomberg.

