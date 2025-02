Mundo Trump assina ato para incentivar o uso de canudos de plástico: “Não vai afetar os tubarões”

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para incentivar o uso de canudos de plástico. (Foto: Reprodução)

Três dias após anunciar em suas redes sociais, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na segunda-feira (10) uma ordem executiva para incentivar o uso de canudos de plástico. “Vamos voltar aos plásticos. Essas coisas [canudos de papel] não funcionam. Eu os tive muitas vezes. E às vezes eles quebram, explodem. Se algo estiver quente, eles não duram muito, apenas uma questão de minutos. Às vezes, uma questão de segundos. É uma situação ridícula. Não creio que o plástico vá afetar muito os tubarões, já que eles estão comendo e mastigando tudo que podem no oceano”, disse Trump.

“Ninguém gosta realmente de canudos de papel”, afirmou o Republicano, antes de se gabar do furor que seu anúncio sobre canudos de plástico causou nas redes sociais.

“O impacto ambiental dos canudos de plástico em comparação aos de papel é totalmente incerto. Isso custou ao governo e à indústria privada muito dinheiro, e deixou consumidores em todo o país extremamente insatisfeitos com seus canudos.”

Produtos de plástico de uso único têm sido desencorajados por ambientalistas, já que o plástico demora milhões de anos para se decompor.

Em 2024, Biden havia anunciado um plano para acabar com produtos de plástico de uso em repartições federais até 2027, e em todas as agências do governo até 2035. Em 2022, segundo a revista americana “Forbes”, o Departamento do Interior, também na gestão do Democrata, colocou em marcha uma iniciativa parecida.

“Vou assinar uma Ordem Executiva na próxima semana encerrando a ridícula pressão de Biden por canudos de papel, que não funcionam. DE VOLTA AO PLÁSTICO!”, escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social, no último dia 7.

Em julho do ano passado, a gestão Biden também publicou um relatório de 83 páginas defendendo uma regulação mais rígida aos fabricantes de produtos de plástico. Na época, o tema provocou debates inflamados nas redes sociais entre Republicanos (pró-plástico) e Democratas (contra o plástico).

Não está imediatamente claro qual será o escopo do decreto de Trump, mas em 2020 ele já havia dado declarações contra o canudo de papel: “Eles querem banir os canudos [de plástico]. Alguém já usou aqueles canudos de papel? Eles se desintegram quando você bebe”.

O governo Trump tem se posicionado contra diversas iniciativas ambientais. Uma das bandeiras de sua campanha era o incentivo a carros a combustão, em vez da transição para veículos elétricos, e a perfuração de novos poços de petróleo.

Trump também retirou os EUA do Acordo de Paris, que visa manter o aquecimento global do planeta bem abaixo de 2°C até o final do século e buscar esforços para limitar esse aumento até 1.5°C. Ele já havia feito o mesmo em sua primeira passagem pela Casa Branca. As informações são do portal de notícias G1.

Trump assina ato para incentivar o uso de canudos de plástico: “Não vai afetar os tubarões”

