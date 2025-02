Mundo Egito e Jordânia recusam proposta de Trump para deslocar palestinos de Gaza

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2025

País recusam o deslocamento forçado de 2 milhões palestinos proposto pelo presidente dos Estados Unidos. (Foto: Unfpa/Dominic Allen)

Na mira de Donald Trump, e de sua ideia de tomar a Faixa de Gaza, Jordânia e Egito emitiram um comunicado para demonstrar unidade em suas posições, recusando o deslocamento forçado de 2 milhões palestinos proposto pelo presidente dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, os países garantiram que queriam cooperar com o presidente para alcançar “uma paz justa e duradoura” no Oriente Médio.

“Os dois líderes afirmaram a unidade das posições egípcia e jordaniana, especialmente sobre a necessidade de plena implementação do acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, a contínua libertação de reféns e prisioneiros, bem como facilitar a entrada de ajuda humanitária”, disse a presidência egípcia em um comunicado nessa quarta-feira, 12.

O presidente do Egito, Abdel Fattah el-Sisi, e o rei da Jordânia, Abdullah II também afirmaram a importância do “lançamento imediato do processo de reconstrução na Faixa de Gaza, sem deslocar o povo palestino de sua terra”.

Um comunicado do palácio real jordaniano informou ainda que os dois líderes ressaltaram sua “posição comum”, recusando o deslocamento forçado dos palestinos.

A Jordânia já vem tratando alguns pacientes com câncer de Gaza há meses, tornando a oferta mais um gesto simbólico do que uma concessão real. Mas Trump chamou isso de um “gesto lindo”.

Para os dois governos árabes, a estratégia parece ser a de apaziguar o presidente com ofertas para trabalharem juntos. Isso poderia ajudá-los a ganhar tempo, segundo analistas, talvez o suficiente para Trump afastar a complicada ideia ou reconhecer as desvantagens estratégicas e de segurança de se desestabilizar dois dos mais próximos aliados dos EUA na região.

Mesmo enquanto o rei se opunha a Trump em sua postagem, mais tarde, para deixar claro que estava rejeitando o deslocamento em massa de palestinos, ele observou que os EUA tinham um papel-chave a desempenhar. “Alcançar uma paz justa com base na solução de dois estados é o caminho para garantir a estabilidade regional”, disse. “Isso requer liderança dos EUA.”

O Egito também disse que queria trabalhar com Trump para “alcançar uma paz abrangente e justa na região”, segundo uma declaração egípcia divulgada mais tarde na terça-feira. Mas a declaração não mencionava participação na proposta de Trump e reiterava a posição do Egito de que a paz só poderia ser alcançada concedendo aos palestinos um Estado.

Palestinos e outros árabes rejeitaram a proposta forçada de deslocamento considerando-a não apenas como limpeza étnica, um crime de guerra que vai contra a lei internacional, mas também como a pá de cal para o seu sonho de longa data de um Estado palestino.

O Egito buscou, em vez disso, apresentar um plano alternativo para Trump, dizendo na declaração que “apresentará uma visão abrangente para a reconstrução da Faixa de Gaza de maneira que garanta que o povo palestino permaneça em sua terra natal.”

Nos últimos dias, à medida que o alarme sobre a ideia do presidente aumentava no Cairo, oficiais egípcios enfatizaram que o Egito está pronto para ajudar a reconstruir Gaza, com a qual compartilha uma passagem de fronteira vital, como fez após conflitos anteriores. (Estadão Conteúdo)

