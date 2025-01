Mundo Trump é condenado no caso da atriz pornô, mas é dispensado de pena e de multa

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Trump participou da audiência virtualmente e já havia dito na quinta-feira que recorrerá da sentença. Foto: Reprodução Trump participou da audiência virtualmente e já havia dito na quinta-feira que recorrerá da sentença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, foi condenado nesta sexta-feira (10) a uma dispensa incondicional por ocultar pagamentos feitos à ex-atriz pornô Stormy Daniels. O anúncio da pena do republicano, abrandada por sua vitória na eleição, ocorreu a dez dias da posse para um segundo mandato na Casa Branca.

Trump não foi condenado à prisão, nem a liberdade condicional e nem pagará multa por sua condenação criminal, mas a sentença registrará um julgamento de culpa em seu histórico permanente.

A sentença foi dada pelo juiz Juan Merchan, de um tribunal de Nova York, e ele já havia afirmado que não daria tempo de prisão para Trump para não influenciar nem atrapalhar o segundo mandato do republicano como presidente dos EUA. Merchan reiterou que a sentença dada pela corte claramente influenciada pela eleição de Trump.

Trump participou da audiência virtualmente e já havia dito na quinta-feira que recorrerá da sentença. Assim que o juiz Merchan terminou de falar, o que sinalizou o final do processo, o presidente eleito desligou abruptamente sua câmera e deixou a sessão.

O presidente eleito disse perante que o julgamento foi “uma experiência terrível” e “um enorme retrocesso” para o sistema judiciário de Nova York. “Fui tratado de forma muito, muito injusta”, afirmou.

Trump foi condenado, em maio de 2024, em 34 acusações de fraude contábil por ocultar pagamentos que foram destinados para comprar o silêncio da atriz Stormy Daniels.

Segundo as investigações, o caso aconteceu antes das eleições de 2016 e os pagamentos teriam ocorrido para que revelações sobre o caso que Trump e Daniels tiveram em 2006, pouco após Melania Trump ter dado à luz o filho mais novo do casal não atrapalhassem a campanha presidencial do republicano.

A condenação em maio fez com que Trump se tornasse o primeiro ex-presidente condenado e sentenciado por um delito criminal.

Trump também reiterou durante a audiência ser “totalmente inocente” e que o país opinou sobre o julgamento durante as eleições, mencionando que ele venceu todos os sete estados-chave do pleito. Os promotores do caso e a defesa do republicano também falaram durante a audiência.

Trump nega as acusações, que considera uma perseguição política contra ele, e lutou contra o anúncio da sentença para evitar constrangimento antes de reassumir a Casa Branca, no dia 20. Sua defesa conseguiu sucessivos adiamentos, mas, apesar de apelos, a Suprema Corte dos EUA e também a instância máxima da Justiça de Nova York permitiram que a sentença fosse dada antes da posse.

A defesa de Trump usava como argumento pela suspensão do anúncio da sentença, e até tenta a anulação total do caso, uma decisão da Suprema Corte que concedeu imunidade absoluta a presidentes e ex-presidentes em processos na esfera criminal referentes a atos cometidos durante o mandato ou em atos oficiais da presidência. O caso de Stormy Daniels, no entanto, não entra nesse escopo por ter ocorrido antes do republicano se tornar presidente. (AG)

