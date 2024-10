Mundo Trump promete fazer a maior deportação de imigrantes da história

O cantor John Legend, natural de Springfield, disse que "ninguém está comendo gatos e cachorros" na cidade. (Foto: Reprodução)

O candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu realizar a maior deportação de imigrantes da história do país caso vença as eleições, iniciativa batizada de “Operação Aurora”. “Hoje anuncio que, assim que assumir o cargo, teremos a Operação Aurora em nível federal para acelerar a remoção dessas gangues selvagens”, garantiu Trump, fazendo referência a um conjunto de leis promulgadas em 1798 contra imigrantes de países inimigos dos EUA.

“A invasão acabará. Os voos de migrantes acabarão e o aplicativo de Kamala [Harris] para os clandestinos será fechado em até 24 horas”, acrescentou o ex-presidente, garantindo que vai “encontrar e deportar cada membro da gangue de imigrantes clandestinos do nosso país”.

Em junho, o governo de Joe Biden e Kamala Harris anunciou novas medidas para barrar a chegada de imigrantes que entram de forma ilegal no país, os quais podem sofrer a deportação em questão de horas após adentrar nos EUA.

Segundo dados do Departamento de Segurança Interna publicados em 2022, os Estados Unidos abrigam cerca de 8 milhões de imigrantes clandestinos, sendo 230 mil brasileiros.

Sexta-feira 13

Trump, prometeu na sexta-feira 13 de setembro fazer “a maior deportação em massa da História dos Estados Unidos” caso seja eleito em novembro. Trump disse ainda que as deportações iniciariam por Springfield, em Ohio, cidade alvo de boato em que imigrantes haitianos estariam comendo animais de estimação.

“Teremos a maior deportação da história do nosso país, e começaremos com Springfield e Aurora”, disse Trump em coletiva em Los Angeles. Trump prometeu deportações em massa diversas outras vezes em comícios e tem o tema da imigração como elemento central de sua campanha. A retórica do ex-presidente é de que as cidades dos Estados Unidos estão “inundadas de imigrantes ilegais”, vindos “em níveis nuncas antes vistos a partir de prisões, cadeias, instituições mentais e de asilos”. Muitas das alegações não têm fundamentação e são desmentidas por autoridades competentes.

O candidato republicano acusou imigrantes de comer pets em Springfield pela primeira vez durante debate contra Kamala Harris , no dia 10 de setembro. E foi desmentido na hora pelo mediador da disputa. Autoridades municipais de Springfield afirmaram que não havia denúncias ou reclamações críveis a respeito do tema.

O boato viralizou nas redes sociais entre apoiadores e opositores nos Estados Unidos. O cantor John Legend, natural de Springfield, disse no dia 12 de setembro que “ninguém está comendo gatos e cachorros” na cidade. As informações são dos portais de notícias Terra e G1.

