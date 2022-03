Mundo “Tudo está indo como planejado”, diz Vladimir Putin

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

O presidente russo alertou ainda que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia equivaleria a entrar no conflito. (Foto: Reprodução)

O presidente Vladimir Putin disse no sábado (5) que as sanções ocidentais contra a Rússia são semelhantes a uma declaração de guerra e alertou que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia equivaleria a entrar no conflito.

Putin reiterou que seus objetivos na Ucrânia são defender as comunidades de língua russa através da “desmilitarização e desnazificação” do país para que se tornem neutras.

A Ucrânia e os países ocidentais consideram isso um pretexto infundado para a invasão lançada pela Rússia em 24 de fevereiro e impuseram uma ampla gama de sanções com o objetivo de isolar Moscou.

“Essas sanções que estão sendo impostas são semelhantes a uma declaração de guerra, mas graças a Deus não chegou a isso”, disse Putin, falando a um grupo de comissárias de bordo em um centro de treinamento da Aeroflot perto de Moscou.

Ele disse que qualquer tentativa de outra potência de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia seria considerada pela Rússia como um passo para o conflito militar. A Otan rejeitou o pedido de Kiev de implementar uma zona de exclusão aérea, alegando que isso aumentaria a guerra para além da Ucrânia.

Putin disse que não havia recrutas envolvidos na operação militar, que ele disse estar sendo realizada apenas por soldados profissionais.

“Não há um recruta e não planejamos que haja”, disse Putin. “Nosso exército cumprirá todas as tarefas. Não tenho dúvidas disso. Tudo está indo como planejado.”

Putin rejeitou as preocupações de que algum tipo de lei marcial ou situação de emergência possa ser declarada na Rússia. Ele disse que tal medida foi imposta apenas quando houve uma ameaça interna ou externa significativa.

“Não planejamos introduzir nenhum tipo de regime especial em território russo –atualmente não há necessidade”, disse Putin.

Uma cena chamou a atenção do lado de fora de uma estação de trem em Lviv, na Ucrânia, no sábado (5). Em meio ao desespero da guerra, uma mulher tocava a música “What a wonderful world” no piano. A apresentação acontecia ao mesmo tempo que pessoas tentavam deixar o país, que entrou no décimo primeiro dia de conflito com a Rússia.

A canção, escrita por Louis Armstrong em 1967, é uma homenagem à beleza do mundo.

Muitas pessoas chegavam a Lviv, no Oeste do país, tentando escapar da ofensiva russa na região Leste – que acontece desde o último dia 24 de fevereiro. Centenas de pessoas faziam fila no pátio da estação para receber comidas e bebidas quentes servidas por voluntários.

As mulheres que chegavam no local estavam acompanhadas de seus filhos e animais de estimação.

A multidão também se reunia para tentar acessar nos ônibus gratuitos em direção à Polônia. Estavam autorizados a deixar a Ucrânia grupos de mulheres, crianças e homens mais velhos. Homens em idade de combate não estão autorizados a sair do país.

