Dicas de O Sul Turismo se reinventa em prol da educação

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Iniciativa de fazenda de Turismo do RS possibilita que alunos façam viagens pedagógicas sem sair de casa. Foto: Reprodução Iniciativa de fazenda de Turismo do RS possibilita que alunos façam viagens pedagógicas sem sair de casa. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com o avanço da quarentena, as escolas estão com grandes dificuldades para trazerem atividades que possam atrair a atenção dos alunos e ainda serem pedagogicamente relevantes. Além disso, os pais, que não possuem experiência ou formação de pedagogia, estão sendo desafiados a transmitir aos seus filhos diversos conteúdos, no pouco tempo disponível entre o home working e as tarefas diárias. Pensando nisso, a fazenda de turismo educacional Quinta da Estância, de Viamão, se reinventou, criando uma experiência de turismo única para os alunos, escolas e professores.

Acostumada a receber escolas de todo o RS, SC, PR e Uruguai para realizar atividades pedagógicas junto a natureza, a fazenda realizou uma parceria com uma das maiores plataformas de Ensino à Distância do Brasil, e criou o projeto “Viagem de Estudos Virtual”, onde os estudantes vivenciam, sem sair de casa, os conteúdos estudados em diversas disciplinas escolares.

A fundadora da fazenda, professora Sônia Sittoni Goelzer, falou sobre a importância deste projeto e da relação do local com alunos e professores.

“A Quinta da Estância sempre foi parceira das escolas e dos professores na concretização do conhecimento. Neste momento tão difícil, nos reinventamos. Transformamos a Educação On-line, através de um método exclusivo, que aguça a curiosidade natural dos estudantes e auxilia diretamente na assimilação do conhecimento. Assim, mesmo com os alunos não frequentando a escola fisicamente, continuamos nossa missão de oferecer soluções pedagógicas que enriquecem a aprendizagem dos estudantes”.

Cada “Viagem de Estudos Virtual” possui mais de 10 vídeos com vivências únicas e aborda mais de 40 objetos de conhecimento e habilidades, através de um formato interdisciplinar.

As viagens virtuais também são válidas como dias letivos e servem como base para as aulas online realizadas pelos professores durante a quarentena.

Após cada vídeo, com vivências gravadas na própria fazenda por professores especializados, os estudantes passam por um teste de conhecimentos e, atingindo o desempenho positivo, recebem ao final um certificado digital de conclusão da viagem de estudos.

A autonomia dos estudantes também é outro destaque, pois as atividades não exigem a participação dos pais, evitando a sobrecarga das atividades educacionais para as famílias.

Outra boa notícia é o subsídio que a Quinta da Estância está oferecendo aos participantes, com redução de 50% nos valores por aluno para cada viagem de estudos na modalidade virtual.

Empresas também podem participar do projeto, patrocinando a “Viagem de Estudos Virtual” para estudantes carentes de escolas públicas do Estado ou de suas regiões. Para estimular ainda mais esta corrente do bem, além do desconto de 50% no valor de cada atividade online, para cada viagem virtual realizada, a Quinta da Estância oferecerá outra viagem totalmente gratuita, possibilitando que ainda mais estudantes de escolas públicas usufruam da mesma vivência educacional inovadora realizada pelos alunos da rede privada.

Os 10 diferenciais da Viagem de Estudos Virtual da Quinta da Estância:

1. Subsídio de 50% por aluno: de R$30,00 por R$14,90 (subsídio também válido para empresas que queiram patrocinar Viagens para comunidades carentes de sua região)

2. Projeto social: cada viagem virtual comprada (mesmo com desconto) é igual a uma bolsa de viagem virtual gratuita para aluno de escola pública.

3. Cada viagem virtual possui mais de 10 vídeos com vivências únicas e aborda mais de 40 diferentes objetos de conhecimento e habilidades.

4. Aplicativo e plataforma intuitivos e de fácil utilização, dando autonomia aos alunos (celular, tablet, notebook ou computador).

5. Viagens virtuais realizadas com professores especializados em atividades pedagógicas da Quinta da Estância.

6. Aulas dinâmicas e práticas, criadas para despertar a curiosidade dos alunos. Promovendo uma interação com a natureza sem sair de casa.

7. Interdisciplinaridade: cada “Viagem de Estudos Virtual” aborda de forma sistêmica diversas áreas do conhecimento, componentes curriculares e mais de 40 diferentes objetos de conhecimento e habilidades, de forma ampla e em consonância com a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) – válida como dias letivos e carga horária de aula.

8. Após cada vídeo, o aluno responde a um teste de conhecimento, auxiliando ainda mais na concretização do conhecimento (cada viagem tem mais de 80 exercícios).

9. Cada “Viagem de Estudos Virtual” servirá de base para vários dias de aulas on-line dos Professores e da Escola.

10. Ao final, de acordo com seu desempenho, aluno recebe certificado digital de conclusão da “Viagem de Estudos Virtual” da Quinta da Estância.

Mais informações pelo contatos: (51) 99544.0611 – Whatsapp, (51) 3485.1740; 3485.1276; 3444.2655.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul