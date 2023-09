Tecnologia TvOS 17 é lançado com FaceTime, nova Central de Controle e mais; software do HomePod também chega à versão 17

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

O Apple Music Sing usa a Câmera de Continuidade para projetar a sua imagem na televisão enquanto você solta a voz com a letra da música, que também é exibida na tela. (Foto: Divulgação)

Após meses em fase beta, a Apple acaba de liberar a versão final do tvOS 17, que chega com a mesma compilação (21J354) da versão Release Candidate, lançada logo depois do evento especial da última terça-feira (12).

Apresentado durante a WWDC23, o tvOS 17 traz, pela primeira vez, as chamadas de vídeo do FaceTime para a set-top box da Maçã, novas formas de curtir as suas músicas no Apple Music e uma Central de Controle mais acessível, entre outras melhorias de qualidade de vida.

FaceTime

A partir de agora, usuários podem combinar a sua Apple TV (4K de segunda geração ou mais recente) com o seu iPhone/iPad para conversar com os seus contatos via FaceTime, diretamente da telona da sua televisão.

Para isso, o sistema usa o recurso Câmera de Continuidade (Continuity Camera), já presente no macOS desde o ano passado, para transformar o seu smartphone ou tablet em uma espécie de webcam para a set-top box — e sem precisar de qualquer fio. Você pode iniciar uma chamada tanto pela Apple TV quanto pelo seu iPhone ou iPad.

A partir daí, é só posicionar o dispositivo em um rack, estante ou mesa e escolher alguém para conversar. Também é possível transferir chamadas do FaceTime no iPhone/iPad para a Apple TV e vice-versa. Caso outra pessoa ligue, uma notificação será exibida na tela da sua televisão.

Como essa novidade suporta o recurso de Palco Central (Center Stage), você não precisa se preocupar se todos no ambiente caberão no enquadramento da câmera ou não, mesmo se estiverem se movimentando. Além disso, graças à Split View e ao SharePlay, você pode assistir a um filme ou uma série com as pessoas de uma chamada enquanto conversam.

Apple Music Sing

Similar ao FaceTime, o Apple Music Sing usa a Câmera de Continuidade para projetar a sua imagem na televisão enquanto você solta a voz com a letra da música, que também é exibida na tela.

O recurso, vale lembrar, foi lançado no fim do ano passado em outros sistemas e isola o instrumental da música que está tocando para que o usuário possa curtir uma sessão de karaokê. No tvOS 17, o recurso também aplica uma série de efeitos à imagem para deixar tudo ainda mais animado.

Nova Central de Controle

A Central de Controle também foi completamente redesenhada no tvOS 17. Em vez de ficar escondida a maior parte do tempo, esperando que o usuário a invoque com o Siri Remote, ela agora fica visível o tempo todo no canto superior direito da interface na tela de Início.

Dessa forma você consegue visualizar informações rápidas como o horário e o perfil ativo rapidamente.

Siri Remote

Quem nunca ficou minutos a fio procurando o Siri Remote pois não lembrava onde tinha o deixado pela última vez? Pois bem, no tvOS 17, procurá-lo será bem mais fácil.

Com a nova versão do sistema, será possível utilizar o iPhone para encontrar o Siri Remote (segunda geração ou posterior) com a ajuda de uma interface bem parecida com à da Busca Precisa. Ela pode ser acessada pelo iPhone (por meio do Apple TV Remote na Central de Controle) e exibe um círculo que vai ficando cada vez maior conforme você vai se aproximando do controle.

Como o Siri Remote ainda não conta com um chip de banda ultralarga em suas entranhas, o recurso usa a intensidade da conexão Bluetooth para dizer se você está chegando perto do controle ou não. É também por essa razão que a interface não consegue lhe dar a direção precisa do Siri Remote — como acontece na Busca Precisa.

Outras novidades

O tvOS 17 também expande a compatibilidade do sistema com serviços de terceiros e padrões da indústria, além de adicionar novas opções para os serviços da própria Apple.

Donos de Apple TVs emparelhadas com um par de HomePods, por exemplo, podem aproveitar o recurso Aprimorar Diálogo, que separa o diálogo do som de fundo em um filme ou uma série e o coloca em primeiro plano. Assinantes do Apple Fitness+, por sua vez, têm agora acesso aos Planos Personalizados, que permitem criar uma rotina de exercícios do seu jeito; as Filas, que lhe dão a chance de criar playlists de atividades; e o modo Foco Áudio, que traz a possibilidade de priorizar o volume da música ou da voz do treinador.

Por fim, o tvOS 17 também traz suporte para conteúdos em Dolby Vision 8.1 e para serviços de VPN de terceiros.

Software do HomePod 17

Baseado no tvOS 17, o software do HomePod também foi liberado com a mesma compilação do sistema que equipa as set-top boxes da Maçã.

Com a atualização, é possível pedir para a Siri reproduzir áudio usando apps do iPhone, bem como invocar a assistente virtual dizendo apenas “Siri”. A Apple também adicionou novas vozes para o recurso em alemão. As informações são do site MacMagazine.

