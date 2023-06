Tecnologia Twitter suspende contas que bloqueiam muitos anunciantes e intriga usuários

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A possibilidade de bloquear contas de anunciantes existe no Twitter há anos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Twitter aparentemente tem suspendido contas que bloqueiam muitos perfis de anunciantes da rede social, relatam usuários da plataforma. Várias pessoas receberam um “gancho” e ficaram impedidas de seguir, curtir e retuitar publicações por três dias devido a uma violação da “Política contra spam” da rede social, mas sem necessariamente espalhar conteúdo em massa na rede.

O Twitter não dá detalhes muito claros no aviso de suspensão. “Parece que sua conta viola a política contra spam do Twitter. As funções de seguir, curtir e retuitar ficarão limitadas pelo período a seguir”, informa a rede social.

A principal suspeita da comunidade é de que o Twitter passou um pente fino contra perfis que bloqueiam contas de anunciantes que aparecem no feed.

Quais são as regras contra spam do Twitter? A “Política contra spam e manipulação da plataforma” do Twitter foi instaurada em março de 2023, segundo a página oficial de suporte da rede social. O texto é extenso e menciona exemplos de publicações e ações consideradas spam para a rede social, incluindo:

– Spam por motivos comerciais, “que geralmente tem o objetivo de direcionar o tráfego ou a atenção de uma conversa do Twitter para contas, sites, produtos, serviços ou iniciativas”;

– Engajamento não autêntico;

– Atividade coordenada;

– Atividade prejudicial coordenada;

– Usar o código-fonte aberto do Twitter para contornar as correções ou defesas da plataforma.

Embora o bloqueio massivo de anunciantes não seja mencionado no artigo, é possível que ele se enquadre como “Uso indevido de funções de produtos do Twitter”. A seção mostra uma variedade de usos indevidos de recursos da plataforma para inflar, prejudicar engajamento ou simplesmente bagunçar a rede social, como seguir e parar de seguir várias contas em sequência, interagir de forma agressiva ou automática e abusar de hashtags.

Bloquear anunciantes é errado? A possibilidade de bloquear contas de anunciantes existe no Twitter há anos. Esse é um dos mecanismos disponíveis para evitar que uma determinada publicidade apareça no feed e, na prática, é o mesmo recurso usado para bloquear qualquer perfil (comercial, anunciante ou não) da plataforma.

Não é de hoje que a comunidade do Twitter está insatisfeita com a quantidade de publicidade exibida no feed principal e, depois da inauguração da guia “Para você”, o sentimento parece ter crescido. Sendo assim, a quantidade de bloqueios contra contas comerciais deve ter aumentado significativamente.

Quanto mais pessoas bloqueiam perfis comerciais com publicidade, menor o engajamento com as campanhas. Em larga escala, esse fenômeno pode impactar negativamente na receita do Twitter — e a Rede do Passarinho não está em boa posição para desagradar clientes.

Contudo, isso é apenas uma dedução do que pode estar acontecendo. Nem o Twitter nem o dono da plataforma, Elon Musk, comentaram publicamente sobre o assunto até agora. As informações são do site Canaltech.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/twitter-suspende-contas-que-bloqueiam-muitos-anunciantes-e-intriga-usuarios/

Twitter suspende contas que bloqueiam muitos anunciantes e intriga usuários

2023-06-29