Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

A Pinacoteca de São Paulo é um dos diversos pontos turísticos brasileiros que terão a Visualização Imersiva dentro do Google Maps. (Foto: Reprodução)

Diversos pontos turísticos brasileiros terão a Visualização Imersiva dentro do Google Maps. Entre eles estão o Cristo Redentor, o MASP, a Catedral de Brasília e a Catedral Metropolitana de Fortaleza. O anúncio foi feito pelo gigante da internet nesta terça-feira (27).

Mais moderno, este formato de visualização inclui imagens em 3D, numa visão em 360º que promete uma experiência imersiva e intuitiva. A ideia é que as pessoas conheçam melhor um local antes de visitá-lo.

A tecnologia do Immersive View foi anunciada em 2022. A empresa explicou que a inteligência artificial entra em ação ao fundir bilhões de imagens registradas no Street View e fotografias aéreas para criar um modelo digital do mundo. A tecnologia está presente em outras regiões do globo.

Confira a lista completa de locais cobertos pela Visualização Imersiva:

Brasília

– Catedral de Brasília;

– Congresso Nacional;

– Memorial JK;

– Palácio do Planalto;

– Santuário São João Bosco;

– Palácio do Itamaraty;

– Museu Nacional da República.

Fortaleza

– Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura;

– Catedral Metropolitana de Fortaleza;

– Estátua de Iracema Guardiã.

Rio de Janeiro

– Cristo Redentor;

– Maracanã;

– Aqueduto da Carioca;

– Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro;

– Museu de Arte Contemporânea de Niterói;

– Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

São Paulo

– Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP);

– Pinacoteca de São Paulo;

– Catedral de São Paulo;

– Mercado Municipal de São Paulo;

– Prédio Altino Arantes;

– Pátio do Colégio;

– Mosteiro de São Bento;

– Museu Catavento.

Inteligência artificial

Com esforços para expandir o uso da inteligência artificial, o Google anunciou na terça-feira (27), em São Paulo, uma série de novos recursos para educação, monitoramento de riscos climáticos e geolocalização que aplicam a tecnologia. Durante o Google for Brasil, a empresa também apresentou mais ferramentas para o buscador, que passa a contar com novas funcionalidades para vagas de emprego e pontos de vacinação.

A gigante de tecnologia, que já aplica IA em várias de suas ferramentas, tem acelerado o uso da tecnologia desde o lançamento do ChatGPT, pela OpenAI, em novembro do ano passado. O Bard, criado pelo Google para concorrer com o chatbot, não teve, no entanto, sua chegada anunciada no Brasil.

Segundo Fábio Coelho, presidente do Google Brasil, o objetivo é fazer um “lançamento cauteloso” dos modelos de IA pela empresa. A previsão do executivo é a de que o Bard chegue ao país até o fim de 2023. A ferramenta que cria conteúdos e interage com humanos já está disponível em três línguas, em 180 países.

Uma das novidades apresentadas pela companhia foi uma atualização do Sistema de Alerta de Previsão de Inundações, que vai permitir que os usuários sejam notificados, em tempo real, sobre alertas de enchentes em locais de risco pelo celular. Com o monitoramento feito a partir de dados do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM), a ferramenta irá alcançar 80 regiões, em dezessete bacias hidrográficas. As informações são do site Tecnoblog e do jornal O Globo.

