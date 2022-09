Mundo Ucrânia afirma ter derrubado drone iraniano usado pela Rússia

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Drone abatido é um UAV kamikaze de longo alcance Shahed-136, segundo as Forças Armadas da Ucrânia Foto: Reprodução Drone abatido é um UAV kamikaze de longo alcance Shahed-136, segundo as Forças Armadas da Ucrânia Foto: Reprodução

O Exército da Ucrânia afirmou, nesta terça-feira (13), pela primeira vez, que suas forças derrubaram um drone fornecido pelo Irã usado pela Rússia no campo de batalha no Leste do país.

“Com muita presunção, pode-se afirmar que as Forças Armadas da Ucrânia destruíram pela primeira vez um drone de ataque iraniano perto de Kupyansk”, disse a Diretoria de Comunicação Estratégica dos militares ucranianos em um comunicado no Telegram, publicado ao lado de imagens do drone supostamente abatido perto de uma cidade no distrito de Kharkiv.

“A análise da aparência dos elementos da asa do drone nos permite dizer com certeza que as Forças Armadas da Ucrânia destruíram pela primeira vez um UAV iraniano. É um UAV kamikaze de longo alcance Shahed-136”, acrescentou o comunicado.

Antecedentes

O comunicado vem depois que a inteligência dos Estados Unidos alertou em julho que Teerã planejava enviar à Rússia “centenas” de drones portadores de bombas para uso na guerra na Ucrânia.

Em agosto, um funcionário dos EUA disse que se acreditava que os russos estavam treinando nos drones há várias semanas. No final do mês, as forças armadas do Irã lançaram exercícios com mais de 100 drones de combate e reconhecimento fabricados localmente para exibir seu “poder”, informou a mídia estatal.

O Irã começou a apresentar os drones Shahed-191 e Shahed-129, também conhecidos como UAVs ou Veículos Aéreos Não Tripulados, para a Rússia no aeródromo de Kashan, ao Sul de Teerã, em junho, disseram autoridades dos EUA. Ambos os tipos de drones são capazes de transportar mísseis guiados com precisão.

