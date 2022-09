Grêmio Meia Thaciano aproveita chance e aponta dedo do técnico Renato em vitória do Grêmio contra o Vasco da Gama

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2022

Jogador foi decisivo em vitória por 2 a 1 sobre o Vasco Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O primeiro jogo com o retorno do técnico Renato Portaluppi na Arena, em Porto Alegre, terminou como o Grêmio gosta. A virada sobre o Vasco da Gama deu tranquilidade ao Tricolor e gerou um clima de festa. O meia Thaciano, decisivo no confronto, apontou dedo do novo técnico como fundamental para o resultado positivo com pouco tempo a frente do time.

O meia-campista marcou o gol do Grêmio na partida em contra-ataque rápido, onde deu a vitória para o time gaúcho. O próprio jogador começa o lance e depois finaliza após passe de Biel. Na visão do camisa 28, a vitória tricolor já cai na conta do treinador.

“Tem muito. A semana de trabalho foi intensa, ele conversou e trabalhou muito com a gente. Sabíamos da importância de jogar em casa, um grande jogo contra um grande adversário, que gostamos de jogar. É trabalhar forte para seguir e conseguir o nosso objetivo”, falou Thaciano em uma entrevista.

O meia entrou aos sete minutos do primeiro tempo e foi sacado na etapa final por conta de uma pancada no pé. Ele não deve ser problema para as próximas partidas e tem tudo para retomar espaço como titular, já que Campaz foi submetido a exame de ressonância magnética, que apontou distensão grau II no músculo posterior da coxa direita.

