Grêmio Grêmio anuncia contratação do zagueiro Jemerson, ex-Atlético-MG

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Jemerson já estava na mira do Tricolor desde o início da temporada Foto: Divulgação/Grêmio Jemerson já estava na mira do Tricolor desde o início da temporada (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio anunciou, na manhã desta quarta-feira (22), que chegou a um acordo para a contratação do zagueiro Jemerson para a sequência da temporada. O clube acertou em definitivo com o defensor e, após a realização dos exames de aptidão, Jemerson assinará contrato com o Tricolor até o final de 2026.

De acordo com nota oficial divulgada pelo Grêmio, o zagueiro será integrado ao elenco principal a partir do dia 10 de junho, e terá condição de jogar a partir da abertura da janela de transferências. Jemerson já estava na mira do Tricolor desde o início da temporada.

O novo defensor gremista iniciou sua trajetória profissional em 2013 no Atlético-MG, após passar pela base do clube mineiro. Foram quatro temporadas na equipe, conquistando dois Campeonatos Mineiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana. Em 2015, Jemerson foi convocado para defender a Seleção Brasileira em jogos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Em 2016, o jogador teve sua primeira experiência fora do Brasil ao ser vendido para o Monaco, da França, e conquistar o Campeonato Francês na temporada 2016-2017.

Em 2020, ele voltou ao Brasil para defender o Corinthians. Menos de um ano depois, voltou para a França, negociado junto ao Metz. Na temporada de 2022, Jemerson voltou ao Atlético-MG para erguer as taças do Campeonato Mineiro em 2023 e 2024.

Ficha Técnica

Nome completo: Jemerson de Jesus Nascimento

Nascimento: 24/08/1992

Naturalidade: Jeremoabo (BA)

Clubes: Atlético-MG (2012), Democrata/MG (2012), Atlético-MG (2012), Monaco/FRA (2016), Corinthians (2020), Metz/FRA (2021) e Atlético-MG (2022)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-anuncia-contratacao-do-zagueiro-jemerson-ex-atletico-mg/

Grêmio anuncia contratação do zagueiro Jemerson, ex-Atlético-MG

2024-05-22