Inter River Plate, da Argentina, demonstra interesse em contratação de Enner Valencia, mas Inter não deve abrir mão do atacante equatoriano

Por Redação O Sul | 22 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Artilheiro da equipe na temporada, com seis gols marcados, Valencia (foto) é considerado peça chave no esquema do técnico Eduardo Coudet Foto: Ricardo Duarte/Internacional Artilheiro da equipe na temporada, com seis gols marcados, Valencia (foto) é considerado peça chave no esquema do técnico Eduardo Coudet, visando a sequência de jogos para 2024 (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Visando a conquista de novos títulos, o River Plate, da Argentina, estaria interessado na contratação do atacante equatoriano Enner Valencia, do Internacional. Nos últimos dias, o nome de Valencia vem ganhando destaque na imprensa argentina.

Segundo o jornalista argentino Hernán Castillo, o clube teria sondado o Inter para entender a situação contratual de Valencia, que tem vínculo com o Colorado até a metade de 2026.

No entanto, de acordo com o jornalista César Luis Merlo não há chances de acontecer uma possível transferência. Durante participação em uma live da “TyC Sports”, Merlo afirmou que os vencimentos do atacante colorado estão muito acima do que o River Plate pode pagar, já que o salário do jogador em Porto Alegre é considerado incompatível para os padrões atuais do time argentino.

A contratação de Valencia seria um pedido do técnico do River, Martín Demichelis, para suprir os problemas ofensivos do time argentino, que recentemente foi desclassificado da Copa Argentina ao empatar em 1 a 1 no tempo normal e perder nos pênaltis para o Temperley, equipe da segunda divisão argentina.

No entanto, o Inter não pretende concretizar a transferência do atacante. Artilheiro da equipe na temporada, com seis gols marcados, Valencia é considerado peça chave no esquema do técnico Eduardo Coudet, visando a sequência de jogos para 2024.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/river-plate-da-argentina-demonstra-interesse-em-contratacao-de-enner-valencia-mas-inter-nao-deve-abrir-mao-do-atacante-equatoriano/

River Plate, da Argentina, demonstra interesse em contratação de Enner Valencia, mas Inter não deve abrir mão do atacante equatoriano

2024-05-22