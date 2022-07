Economia Ucrânia e Rússia assinarão acordo que libera exportação de grãos

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

Acordo poderá permitir as exportações de grãos através do Mar Negro e liberar milhões de toneladas de alimentos hoje estocados em silos ucranianos. (Foto: Reprodução)

A Turquia anunciou que Rússia e Ucrânia firmarão, nesta sexta-feira (22), em Ancara, um acordo que poderá permitir as exportações de grãos através do Mar Negro e liberar milhões de toneladas de alimentos hoje estocados em silos ucranianos.

Segundo o comunicado da Presidência turca, além dos representantes dos dois lados, estarão presentes o presidente Recep Tayyip Erdogan e o secretário-geral da ONU, António Guterres. Não houve declarações oficiais dos governos russo ou ucraniano sobre um acerto, que vem sendo negociado há semanas.

Os envios de alimentos produzidos pelos ucranianos através de seus portos estão virtualmente congelados devido ao bloqueio naval imposto pelos russos desde o início da invasão. Os russos, por sua vez, acusam os ucranianos de terem minado o litoral do Mar Negro. Com isso, estima-se que cerca de 22 milhões de toneladas de itens como trigo, milho e óleo de canola estejam em silos, impedidos de seguir para dezenas de países.

A Ucrânia é o quarto maior exportador mundial de grãos e cerca de 90% de todas as vendas internacionais de commodities agrícolas ucranianas saem por vias marítimas. Segundo a ONU, o bloqueio ajudou a elevar os preços dos alimentos ao redor do mundo, ameaçando a segurança alimentar de milhões de pessoas, especialmente em países pobres, que dependem dos produtos do país.

O índice da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que calcula a variação dos preços de cereais, aumentou mais de 17% no primeiro mês de guerra e nunca retornou ao patamar pré-invasão.

Segundo diplomatas, o plano que deve ser assinado nesta sexta prevê a criação de corredores seguros para a passagem dos navios pelo Mar Negro, além da declaração de um cessar-fogo nestas áreas.

Em uma demanda feita pela Rússia, os navios comerciais que estejam a caminho do porto de Odessa, no Sul da Ucrânia, serão inspecionados para garantir que não estejam levando armas a bordo – a região ainda está sob controle das forças ucranianas, e essas inspeções seriam feitas pela Turquia. Ainda está prevista a criação de um centro de coordenação, baseado em Istambul, com a participação de especialistas da ONU em navegação marítima.

A Rússia também queria garantias de que a exportação de seus grãos e insumos agrícolas, como fertilizantes, não estaria sujeita a sanções internacionais – nesta quinta-feira, a União Europeia, que não participa das conversas, publicou uma série de regras detalhando que esses itens estão livres de qualquer tipo de medida econômica relacionada à guerra.

O governo dos EUA, que não participou das conversas, elogiou o anúncio do acordo, mas manteve o tom elevado em relação aos russos.

“Acolhemos com satisfação o anúncio do acordo, mas agora estamos concentrados em pressionar a Rússia para que aplique esse pacto, e permita que os grãos ucranianos cheguem aos mercados internacionais”, disse o porta-voz do Departamento de Estado, Ned Price, a jornalistas. “Em primeiro lugar, jamais deveríamos estar em uma situação como essa. Foi uma decisão deliberada de transformar os alimentos em uma arma.”

Havia a expectativa de que o acordo fosse anunciado na quarta-feira, quando o presidente russo, Vladimir Putin, e o líder turco, Recep Tayyip Erdogan, se reuniram em Teerã, mas isso não ocorreu.

Russos e ucranianos trocam acusações sobre quem seria o principal responsável pela suspensão do tráfego em parte do Mar Negro. Kiev afirma que o bloqueio naval imposto pelos russos é uma ameaça a todas as embarcações, que poderiam ser consideradas “inimigas” e alvejadas pelos mísseis. Já Moscou aponta que os ucranianos instalaram minas navais perto de sua costa, com o intuito de impedir uma invasão pelo mar, e que desarmar tais explosivos demanda tempo e condições adequadas. As informações são do jornal O Globo e de agências internacionais de notícias.

