Mundo Ucrânia enfrenta crise de refugiados mais acelerada na Europa desde a Segunda Guerra Mundial

Por Redação O Sul | 6 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Polônia é o principal país de recepção para os refugiado Foto: Reprodução (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O número de pessoas que fugiram do conflito na Ucrânia superou a barreira de 1,5 milhão, o que constitui a crise de refugiados mais acelerada desde a Segunda Guerra Mundial, anunciou a ONU (Organização das Nações Unidas) neste domingo (06).

“Mais de 1,5 milhão de refugiados da Ucrânia entraram nos países vizinhos em 10 dias. Esta é a crise de refugiados de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial”, tuitou o alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi.

O Acnur (Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados) havia anunciado no sábado um total de 1,37 milhão de refugiados. As autoridades esperam um fluxo ainda mais intenso de refugiados nos próximos dias, consequência da ofensiva do exército russo, especialmente em Kiev, a capital ucraniana.

A Polônia é o principal país de recepção para os refugiados. Desde 24 de fevereiro, dia do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, 922.400 pessoas que fugiram do conflito entraram no território polonês, segundo a Guarda de Fronteira.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo