Rio Grande do Sul UFRGS divulga número de candidatos por vaga no Vestibular 2025

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2024

Entre os cursos, Medicina segue como o mais procurado, com uma relação de 68,84 candidatos por vaga. Foto: Gustavo Diehl/UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) anunciou, nesta terça-feira (5), o número de candidatos inscritos no vestibular 2025: são 21.678 concorrentes disputando 4.023 vagas. Entre os cursos, Medicina segue como o mais procurado, com uma relação de 68,84 candidatos por vaga. Na sequência, aparecem Psicologia – Diurno (24,54), Psicologia – Noturno (21,24), Biomedicina (19,88) e Fisioterapia (15,95). Completam a lista dos cursos mais disputados Ciência da Computação (14,07), Ciências Jurídicas e Sociais – Direito – Diurno (10,5), Medicina Veterinária (9,96), Relações Internacionais (9,86) e Engenharia de Computação (9,43).

Ações afirmativas

Dos 21.678 inscritos, 14.229 concorrem pelo Acesso Universal (Ampla Concorrência), enquanto 7.449 optaram por alguma modalidade de cota e participam tanto pelo Acesso Universal quanto pela Reserva de Vagas do Programa de Ações Afirmativas. No Vestibular 2025, conforme as novas regras da Lei de Cotas de 2023, candidatos inscritos na Reserva de Vagas concorrem em todas as modalidades para as quais atendem os critérios.

Assim, a densidade de candidatos nas ações afirmativas considera todas as modalidades em que o inscrito é elegível. Um candidato preto, pardo ou indígena de baixa renda (LB_PPI), por exemplo, concorre tanto pelo Acesso Universal quanto por sua cota específica, além de outras reservas de vagas que não exigem comprovação étnico-racial ou de renda, como LI_EP (somente escola pública), LI_PPI (somente étnico-racial) e LB_EP (baixa renda sem exigência racial).

Números gerais

Em termos absolutos, os cursos com mais inscritos são: Medicina, com 6.746 candidatos; Ciências Jurídicas e Sociais/Direito – Diurno, com 1.029; Ciência da Computação, com 985; Ciências Jurídicas e Sociais/Direito – Noturno, com 973; e Psicologia – Diurno, com 687 candidatos.

O vestibular será realizado nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, nas cidades de Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Porto Alegre e Tramandaí. A consulta individual dos locais de prova estará disponível até 11 de novembro. A UFRGS oferece, ao todo, 4.023 vagas em 97 cursos de graduação.

UFRGS divulga número de candidatos por vaga no Vestibular 2025

2024-11-05