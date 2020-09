Rio Grande do Sul Último dia do inverno será de sol e temperatura amena no Rio Grande do Sul

21 de setembro de 2020

Na Capital, os termômetros devem marcar até 19°C

Depois de dias de instabilidade, a última segunda-feira (21) do inverno será de sol e clima ameno na maior parte do Rio Grande do Sul. A madrugada foi de frio: fez 1,1°C em Quaraí, com sensação de -1,6°C , a mínima no Estado, segundo a Somar Meteorologia, e 6,3°C em Porto Alegre, com sensação de 4,4°C. Mas o tempo seco e firme eleva as temperaturas à tarde.

O sol predomina entre poucas nuvens. Ao longo do dia, a máxima não passa dos 20°C, especialmente em cidades da Fronteira Oeste. Na Capital, os termômetros devem marcar até 19°C. A Marinha emitiu aviso de ressaca na costa a partir de Rio Grande até o Litoral Norte, com ondas de até 2,5m de altura. Já os ventos sopram na casa dos 50km/h.

A primavera de 2020 se inicia às 10h31min de terça-feira (22) e o dia já não será tão frio quanto os últimos. Uma massa de ar seco e frio se desloca pelo oceano, e faz as temperaturas voltarem a subir devagar pela manhã. Já não tem previsão de geada ao amanhecer e o tempo segue firme, apenas com a presença de algumas poucas nuvens.

