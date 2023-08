Saúde Ultrassom no sutiã? Novo dispositivo criado por cientistas do MIT permite detectar câncer de mama mais cedo

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2023

O dispositivo é um adesivo flexível que pode ser preso a um sutiã. Foto: Reprodução

Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) projetaram um dispositivo de ultrassom vestível que pode permitir que as pessoas detectem tumores quando ainda estão em estágios iniciais. Principalmente em pacientes com alto risco de desenvolver câncer de mama entre as mamografias de rotina.

Quando o câncer de mama é diagnosticado nos estágios iniciais, a taxa de sobrevivência é de quase 100%. No entanto, para tumores detectados em estágios mais tardios, essa taxa cai para cerca de 25%.

O dispositivo é um adesivo flexível que pode ser preso a um sutiã, permitindo que o usuário mova um rastreador de ultrassom ao longo do adesivo e visualize o tecido mamário de diferentes ângulos. Segundo os pesquisadores, as imagens obtidas têm uma resolução comparável à das sondas de ultrassom usadas em centros de imagens médicas.

“Mudamos o fator de forma da tecnologia de ultrassom para que ela possa ser usada em sua casa. É portátil, fornece monitoramento em tempo real e fácil de usar do tecido mamário”, diz Canan Dagdeviren, professora associada do MIT e uma das autoras do estudo.

Câncer de intervalo

A cientista se inspirou em sua falecida tia, Fatma Caliskanoglu, que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado aos 49 anos, apesar de fazer exames regulares de câncer, e faleceu seis meses depois.

Durante o tratamento, a então pós-doutora no MIT, elaborou um esboço esquemático de um dispositivo de diagnóstico que poderia ser incorporado a um sutiã e permitiria uma triagem mais frequente de mulheres com alto risco de câncer de mama.

Chamados de câncer de intervalo, são os tumores de mama que se desenvolvem entre as mamografias programadas regularmente e representam 20 a 30% de todos os casos de câncer de mama.

Outro risco relacionado a eles é que eles tendem a ser mais agressivos do que os encontrados durante exames de rotina.

“Meu objetivo é atingir as pessoas com maior probabilidade de desenvolver câncer de intervalo. Com exames mais frequentes, nosso objetivo é aumentar a taxa de sobrevivência para até 98%”, diz Dagdeviren.

Os pesquisadores do MIT já testaram o dispositivo em uma paciente de 71 anos com histórico de cistos mamários. A vestimenta detectou cistos os cistos, que tinham apenas 0,3 centímetro de diâmetro – o tamanho de tumores em estágio inicial. Eles também mostraram que o dispositivo alcançou resolução comparável à do ultrassom tradicional, e o tecido pode ser visualizado a uma profundidade de até 8 centímetros.

O adesivo de ultrassom vestível pode ser usado repetidamente, e os pesquisadores preveem que ele pode ser usado em casa por pessoas com alto risco de câncer de mama e que podem se beneficiar de exames frequentes. Também pode ajudar a diagnosticar o câncer em pessoas que não têm acesso regular à triagem. Eles também planejam explorar a adaptação da tecnologia de ultrassom para escanear outras partes do corpo.

