Por Redação O Sul | 29 de Maio de 2020

Cooperação tem vigência estimada em 60 meses. (Foto: Denise Righi/SMSEG/PMPA)

A prefeitura de Porto Alegre e a Superintendência Regional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) firmaram um acordo de cooperação técnica, operacional e científica prevendo ações integradas por meio do compartilhamento de infraestruturas, equipamentos e dados. Um dos destaques da iniciativa é o compartilhamento de sistemas de videomonitoramento e cercamento eletrônico.

Durante a cerimônia de assinatura do convênio, realizado na tarde desta sexta-feira (29) na sede da corporação na capital gaúcha, também foram doadas 15 pistolas e 40 carregadores de munição para uso por agentes da Guarda Municipal.

“A integração e a tecnologia são os caminhos para reduzir os índices de criminalidade”, frisou o prefeito ao rubricar o documento. “A prefeitura tem consciência de que pode contribuir com informações e tecnologia.”

Já o superintendente regional da PRF, Luís Carlos Reischak Júnior, mencionou medidas já contempladas pela parceria com a administração municipal, como o compartilhamento da rede de rádio digital e a cedência do espaço para construção de um

estacionamento. Ele estava em Brasília e participou por meio de videoconferência.

Detalhes

Com vigência de 60 meses, o acordo prevê intercâmbio de informações visando à identificação, acompanhamento e avaliação de ameaças concretas ou potenciais à preservação da ordem pública.

Também deve ser contemplado o compartilhamento de infraestruturas e tecnologias de informação e radiocomunicação, bem como as imagens do sistema de videomonitoramento e a base de dados do sistema de monitoramento de trânsito gerados pelos equipamentos instalados na cidade.

Já as armas entregues possuem de seis a 24 anos de utilização em atividade policial. Porto Alegre conta com 200 câmeras de videomonitoramento e identificação de Placas de Veículos, com a previsão de chegar a 350 ainda este ano. Além de ter 165 pistas locais monitoradas, possui 850 mil veículos monitorados por dia e 25 milhões de veículos monitorados por mês.

A PRF possui 15 câmeras na região metropolitana e vai compartilhar sistema de cercamento de veículos chamado “Sistema

Alerta Brasil”, que possui registros de passagens de veículos na região metropolitana e de todo o país, para uso de inteligência.

(Marcello Campos)

