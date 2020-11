Rio Grande do Sul Um ciclista idoso morreu após ser atropelado na Serra Gaúcha. Carro era conduzido por um adolescente

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2020

Garoto de 16 anos fugiu do local mas foi identificado por testemunha. (Foto: EBC)

Um adolescente de 16 anos foi apreendido no final em Canela (Serra Gaúcha), na noite de domingo (22), menos de uma hora após atropelar um ciclista de 66 anos na rua Teobaldo Weber, bairro Canelinha, fugindo sem prestar socorro. O idoso chegou a receber atendimento no Hospital de Caridade, mas não resistiu aos ferimentos.

A identificação e localização do autor foi possível graças ao depoimento de uma testemunha. Essa pessoa não apenas descreveu o veículo envolvido no abalroamento (um automóvel Volkswagen Gol, de cor branca e com placas de Canela) como apontou quem era o condutor e o respectivo endereço.

Quando o boletim de ocorrência já era redigido na Delegacia de Polícia local, equipes da e Polícia Civil e BM (Brigada Militar) foram até a residência do adolescente, que acabou assumindo o envolvimento no atropelamento e na fuga. Ele foi então conduzido para depoimento, acompanhado de um responsável legal.

A vítima foi identificada como José Evanir Pereira. Ele foi atingido pelo Gol quando passava por um ponto de curva acentuada, conhecido como “Beco da Alegria”.

Nas informações que prestou à Polícia, o adolescente disse que não tinha mais ninguém com ele no carro e alegou que o idoso surgiu de forma inesperada na frente do veículo ao fazer uma curva com a bicicleta. “Eu não parei para prestar socorro porque fiquei com medo e não sabia o que fazer”, argumentou o garoto, liberado pela Polícia em seguida.

O incidente foi registrado como homicídio culposo no trânsito. Agora, os objetivos da investigação é esclarecer alguns pontos do inquérito, como por exemplo quem é o proprietário do automóvel, como o adolescente aprendeu a dirigir e se obteve permissão para conduzir o veículo, que está apreendido e passa por perícia.

Outro incidente

Também na Serra Gaúcha, a cidade de Caxias do Sul registro incidente similar, também na noite de domingo. Um pedestre de 52 anos e com sinais de embriaguez foi atingido por dois veículos, em sequência, quando caminhava nas imediações do quilômetro 141 da rodovia estadual RS-453, no bairro Santa Fé.

De acordo com informações do Comando Rodoviário, a vítima foi abalroada por um dos espelhos retrovisores laterais de um automóvel Chevrolet Kadett. Ele acabou caindo e sendo atropelado por um outro carro que vinha logo atrás.

O segundo motorista fugiu do local sem prestar socorro, mas o condutor do Kadett parou para ajudar o pedestre, encaminhado para atendimento hospitalar. O seu estado de saúde não foi atualizado até o fim da noite desta segunda-feira.

(Marcello Campos)

