Rio Grande do Sul Um dos mais antigos espaços de lazer de Porto Alegre, a Praça da Matriz vai ser revitalizada

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Obra deve começar nos próximos dias, estendo-se por cerca de oito meses. (Foto: Reprodução/GoogleView)

Um dos espaços públicos de lazer mais antigos de Porto Alegre, a Praça da Matriz será revitalizada pela prefeitura. A área localizada em frente à Catedral Metropolitana receberá um investimento de quase R$ 2,6 milhões do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) “Cidades Históricas”, do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), via Caixa Econômica Federal.

O prefeito Nelson Marchezan Júnior assinou a ordem de início nessa segunda-feira, 15, e a expectativa é de que os trabalhos possam começar nos próximos dias, estendendo-se por um período de oito meses. A praça, cujo nome oficial é “Marechal Deodoro” (em homenagem ao primeiro presidente da República), foi construída no final do século de 1700, embora a sua configuração atual tenha sido definida por volta de 1900.

Conforme o secretário municipal da Cultura, Luciano Alabarse, o uso de verbas do PAC por intermédio do Iphan é motivado pelo fato de a praça ser tombada em nível federal: “É um dos espaços mais emblemáticos da nossa cidade, onde se concentram as representações de religiosidade, cultura e poderes Executivo, Judiciário e Legislativo”.

Detalhes

A Elo Engenharia é a empresa responsável pela execução da obra, que totaliza mais de 6 mil metros quadrados, com renovação de pavimentação, restauração das luminárias históricas e complementação com luminárias contemporâneas, recuperação e complementação de mobiliário urbano, renovação das redes de energia elétrica e implantação de novo projeto paisagístico.

A planta da reforma foi elaborada pela empresa RS Projetos, contratada por licitação em 2015. Já o planejamento de paisagismo é assinado pela equipe da Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade).

Em 2017-2018, foram restaurados o Monumento a Júlio de Castilhos (inaugurado em outubro de 1914) e a esplanada, totalizando um investimento R$ 1,105 milhão.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul