Política Ministro do Supremo quebra sigilos de dez deputados e um senador

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Um inquérito aberto no STF por Moraes a pedido da PGR investiga a organização dessas manifestações. Foto: Nelson Jr./SCO/STF Um inquérito aberto no STF por Moraes a pedido da PGR investiga a organização dessas manifestações. (Foto: Nelson Jr./SCO/STF) Foto: Nelson Jr./SCO/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta terça-feira (16) a quebra dos sigilos bancários de dez deputados e um senador. Todos os parlamentares são próximos ou favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro.

Os parlamentares são Alê Silva, deputada (PSL-MG); Aline Sleutjes, deputada (PSL-PR); Arolde de Oliveira, senador (PSD-RJ); Bia Kicis, deputada (PSL-DF); Carla Zambelli, deputada (PSL-SP); Caroline de Toni, deputada (PSL-SC); Daniel Silveira, deputado (PSL-RJ); General Girão, deputado (PSL-RN); Guiga Peixoto, deputado (PSL-SP); Junio Amaral, deputado (PSL-MG); Otoni de Paula, deputado (PSC-RJ).

A determinação de Moraes integra o conjunto de medidas tomadas para identificação de financiadores de manifestações antidemocráticas que pediam fechamento do STF e do Congresso e também intervenção militar. Um inquérito aberto no STF pelo próprio ministro a pedido da Procuradoria-Geral da República investiga a organização dessas manifestações.

