Um em cada quatro candidatos a prefeito nas capitais do País (23% do total) não terá tempo de TV. Os Tribunais Regionais Eleitorais definiram os tempos e as ordens de veiculação dos programas dos candidatos a prefeito das capitais na televisão e no rádio.

Ao todo, 73 candidatos não terão direito a aparecer no horário eleitoral gratuito nestas eleições municipais. A propaganda eleitoral no rádio e na TV começa nesta sexta-feira (09) e vai até 12 de novembro.