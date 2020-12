Brasil Um em cada quatro trabalhadores não fez o saque emergencial do FGTS

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Trabalhadores ainda podem solicitar o saque entre os dias 7 e 31 de dezembro. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Cerca de 15 milhões de trabalhadores não fizeram saque emergencial do FGTS, de até R$ 1.045, segundo a Caixa Econômica Federal — um quarto dos cerca de 60 milhões de cotistas que tinham direito à retirada. Os valores não movimentados nas contas poupanças sociais digitais somam cerca de R$ 7,9 bilhões, e o processamento do retorno dos valores para as contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — que começou na última segunda-feira (30) — pode levar até sete dias corridos, de acordo com o banco.

Quem não retirou o montante, mas agora deseja fazê-lo, pode solicitar o saque pelo App FGTS, entre os dias 7 e 31 de dezembro. Nesses casos, o saldo será transferido novamente para a conta digital e ficará disponível para movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, que permite realizar transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência bancária, sem custo, para outras contas.

O saque emergencial foi liberado pelo governo federal neste segundo semestre, em razão de pandemia, como forma de atenuar a crise que reduziu ou acabou com a fonte de renda de milhares de trabalhadores. A quantia foi transferida automaticamente, sem que o cotista precisasse pedir. Caso a pessoa não quisesse retirar os recursos, era preciso informar seu desejo à Caixa dez dias antes do prazo previsto para o depósito na poupança digital. Com isso, o valor nem sairia da conta vinculada de FGTS. Muitos, porém, perderam este prazo. A outra opção dada pelo banco era deixar o dinheiro parado — sem qualquer movimentação pelo aplicativo Caixa Tem ou transferência bancária — até o dia 30 de novembro. Assim, a instituição financeira entenderia a falta de interesse do trabalhador e devolveria o montante ao seu Fundo de Garantia, com correção. O saque emergencial do FGTS levou em consideração as contas ativas e inativas. Vale destacar que a retirada é única, ou seja, ninguém pode sacar mais do que R$ 1.045, somando todas as suas contas vinculadas de FGTS. O dinheiro é debitado, primeiramente, das contas inativas e de menor valor. Depois, daquelas com quantias maiores. Quem tem saldo inferior a um salário mínimo pode zerar seu fundo. Auxílio emergencial A Caixa Econômica Federal criou um calendário específico para os beneficiários que já receberam o auxílio emergencial, mas ainda estão aguardando o saque. Seguindo esse cronograma, o auxílio emergencial poderá ser sacado até janeiro de 2021. O banco disponibilizará o dinheiro para beneficiários de dois meses de uma só vez, em alguns casos. De acordo com a instituição financeira, a medida visa acelerar o acesso dos brasileiros aprovados ao dinheiro em espécie. Os nascidos em outubro já podem sacar a 6ª e a 7ª parcela do auxílio, desde terça-feira (1º). Já os nascidos em novembro e dezembro terão os valores dos Ciclo 3 e 4 disponíveis neste sábado (5). O último saque que a Caixa vai liberar ainda em 2020 é para os nascidos em janeiro e fevereiro no dia 19 de dezembro, sábado. Este pagamento inicia o calendário de saques da 8ª e 9ª parcela, os Ciclos 5 e 6. Os demais beneficiários só poderão sacar o valor destes Ciclos em janeiro de 2021.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil