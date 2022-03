Política Um em cada três senadores mudou de partido desde as eleições de 2018

Por Redação O Sul | 20 de março de 2022

Compartilhe esta notícia:











O partido do presidente Jair Bolsonaro angariou cinco novos senadores Foto: Agência Senado O partido do presidente Jair Bolsonaro angariou cinco novos senadores. (Foto: Agência Câmara) Foto: Agência Senado

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde as eleições de 2018, um em cada três senadores mudou de partido no País. No total, 29 integrantes do Senado trocaram de legenda. A Casa tem 81 parlamentares.

Quem mais se beneficiou foi o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. A sigla angariou cinco novos senadores e, com os dois que já tinha, passou a ser a sexta legenda com mais parlamentares no Senado. Antes, ocupava a 12ª posição. O levantamento foi feito pelo site G1.

MDB e PSD também se destacam, pois ganharam quatro senadores cada. O MDB pulou de 12 para 16 parlamentares e se manteve como o maior partido no Senado, enquanto o PSD passou de sete para 11 senadores e avançou do terceiro para o segundo lugar.

Até então segundo colocado, o PSDB tinha nove senadores e agora tem oito, o que o fez cair para a quarta posição, logo atrás do Podemos, com nove (antes possuía cinco).

A Rede é a sigla mais atingida pelo troca-troca partidário, tendo a sua bancada praticamente extinta: permanece com apenas um senador, Randolfe Rodrigues. Antes, o partido tinha cinco.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política