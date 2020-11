Porto Alegre Um encontro do prefeito eleito Sebastião Melo com Nelson Marchezan abriu a agenda de transição municipal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Em clima amistoso, atual mandatário (D) desejou sorte a seu sucessor e prometeu transparência. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA)

Menos de 24 horas após ser confirmado como prefeito eleito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB) foi recebido na tarde desta segunda-feira (30) pelo atual mandatário, Nelson Marchezan Júnior (PSDB), no gabinete do Executivo municipal. O encontro durou cerca de uma hora e abordou pautas como a pandemia de coronavírus e o período de transição até a posse da nova gestão, em 1º de janeiro.

“Queremos fazer a transição da forma mais transparente possível, com os secretários e responsáveis técnicos de cada área”, declarou o atual prefeito, terceiro colocado nas urnas no primeiro turno. “Desejo sucesso ao Melo, pois a cidade precisa disso.”

Melo, por sua vez, garantiu que dará continuidade a ações fundamentais como contratos nas áreas de assistência social, creches e saúde. Em relação à Covid, ele frisou que o diálogo será diário com a atual gestão, até porque que o assunto deve predominar na agenda das próximas semanas.

Uma nova reunião entre integrantes das duas equipes deve ser realizada nos próximos dias. Marchezan já disponibilizou salas e equipamentos ao emedebista, em um espaço no prédio número 98 da Travessa Leonardo Truda (Centro Histórico), próximo ao Paço Municipal.

Nesta terça-feira (1º), o prefeito eleito tem um encontro previsto com o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB). Já na quarta, ele deve ser recebido em Brasília pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido).

Eleição

Sebastião Melo, 62 anos, conquistou o mandato para a gestão 2021-2024, tendo como vice Ricardo Gomes (DEM), ao obter 370.550 dos votos válidos (54,63%), ao passo que a sua adversária Manuela D’Ávila (PCdoB) recebeu 307.745 (45,37%).

Os votos em branco foram 20.938 (2,87%) e os nulos chegaram a 28.801 (3,96%). Já a abstenção (não comparecimento de eleitores às urnas) foi de 32,76% (354.692 ausências), quase tão expressiva quando no primeiro turno (33,08%, com 358.217 indivíduos).

O desfecho do pleito repetiu a vitória conquistada primeiro turno (15 de novembro), quando Melo ficou em primeiro lugar, com 200.280 votos (31%), ao passo que Manuela foi a preferida de 187.262 eleitores (29%).

Ambos concorreram como outros dez postulantes ao cargo: Nelson Marchezan Júnior (PSDB), Juliana Brizola (PDT), Fernanda Melchionna (Psol), Valer Nagelstein (PSD), João Derly (Republicanos), Gustavo Paim (PP), Rodrigo Maroni (Pros), Montserrat Martins (PV), Julio Flores (PSTU) e Luiz Delvair (PCO).

Trajetória

Advogado e atualmente deputado estadual, Sebastião Melo nasceu em Piracanjuba (GO) e está radicado em Porto Alegre desde 1978. É casado com Valéria e tem dois filhos: Pablo e João Artur. Ele se elegeu vereador da capital gaúcha pela primeira vez em 2000, repetindo a dose em 2004 e 2008, mesmo ano em que presidiu a Casa (até 2009).

Foi também vice-prefeito na segunda gestão do então pedetista José Fortunati (2013-2016). Em seguida, concorreu ao comando do Executivo da capital gaúcha, sendo derrotado no segundo turno por Nelson Marchezan Júnior. Já em 2018, conquistou o seu primeiro mandato como deputado estadual, ainda vigente.

Discurso

Por volta das 20h, Sebastião Melo fez em um salão de eventos no Hotel Ritter (Centro Histórico) o seu primeiro discurso já como prefeito eleito de Porto Alegre.

O emedebista, que concorreu pela coligação “Estamos Juntos Por Porto Alegre”(MDB, DEM, PRTB, Cidadania, Solidariedade, PTC e DC), agradeceu a partidos aliados e aos voluntários que participaram de sua campanha, que segundo ele foi feita “com muitas ideias e pouco dinheiro”.

Ele também prometeu retribuir o que recebeu da capital gaúcha, que o acolheu há 42 anos: “Nunca passei fome, mas passei muita dificuldade. Essa cidade me fez vereador três vezes, vice-prefeito, deputado estadual e agora prefeito. Obrigado, Porto Alegre! Vou devolver em dobro o que me deu em oportunidades. Recebo esta vitória com humildade e serei um prefeito que vai olhar para todos.”

(Marcello Campos)

