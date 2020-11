Rio Grande do Sul Pesquisa aponta presença de coronavírus em amostras coletadas em esgotos de Porto Alegre e Região Metropolitana

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

As amostras de água coletadas de estações de tratamento e de pontos de captação de água bruta passam por análise molecular. Foto: Arquivo As amostras de água coletadas de estações de tratamento e de pontos de captação de água bruta passam por análise molecular. (Foto: Arquivo) Foto: Arquivo

O informe do monitoramento ambiental do coronavírus nos esgotos de Porto Alegre e Região Metropolitana aponta para a presença do vírus em todos os pontos de coleta, referente ao período entre os dias 15 e 28 de novembro. Esses resultados, de acordo com a chefe da Divisão de Vigilância Ambiental do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Aline Campos, são preocupantes, pois demonstram a alta disseminação do vírus na região.

Nas semanas anteriores, havia o predomínio de resultados negativos nos arroios da região metropolitana da capital. Nessa última coleta, pela primeira vez desde o início da análise, todas as amostras de ETE (Estações de Tratamento de Esgoto) e de arroios foram positivas. Os municípios que tiveram amostras coletadas foram Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e São Leopoldo.

“É fundamental redobrar os cuidados de higiene e distanciamento social neste momento, devida à alta circulação viral”, ressalta Aline. O novo boletim de acompanhamento do monitoramento ambiental do coronavírus, com todas as informações de coletas, deverá para ser publicado esta semana.

A pesquisa

A pesquisa é uma parceria entre SES (Secretaria da Saúde) e diversas instituições do setor ambiental e universidades, como Feevale, Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), Fepam (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) e Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos). Os resultados preliminares comprovaram a presença de coronavírus em águas de esgotos domésticos do Rio Grande do Sul.

O projeto de vigilância ambiental é coordenado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde e tem como objetivo disponibilizar informações sobre a circulação do vírus nas diferentes áreas do território avaliado e em diferentes sazonalidades.

As amostras de água coletadas de estações de tratamento e de pontos de captação de água bruta passam por análise molecular para definir a ocorrência e quantificação do RNA viral do coronavírus.

