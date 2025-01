Mundo Um jantar com Julia Roberts? Uma ida ao teatro com George Clooney – ou ao cinema, com Scarlett Johansson? Atores e músicos leiloam encontros e fazem shows para ajudar as vítimas dos incêndios na Califórnia

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Entre os itens leiloados, está conhecer Scarlett Johansson na première do filme de Jurassic World Rebirth. (Foto: Reprodução)

Já imaginou passar uma noite com as estrelas de Hollywood? Como um jantar com Julia Roberts, uma ida ao teatro com George Clooney ou a uma premier com Scarlett Johansson? Ou que tal um show que consiga reunir alguns dos principais nomes da música atual, como Lady Gaga e Billie Eilish?

Todas essas são possibilidades reais e fazem parte de um esforço de celebridades de Hollywood para ajudar as vítimas dos incêndios florestais que queimaram mais de 160 quilômetros quadrados da região de Los Angeles, no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Roberts, Clooney e Johansson estão colaborando com a SoCal Fire Fund, organização que arrecada fundos para habitantes da Califórnia que perderam casas e posses para o fogo, em um leilão beneficente.

Entre os itens leiloados, estão jantares e encontros com estrelas de Hollywood. É possível, por exemplo, almoçar com Roberts, se encontrar com Clooney nos bastidores da peça “Good Night and Good Luck”, conhecer Johansson na première do filme de “Jurassic World Rebirth” ou jogar golfe com o comediante Larry David.

Outras possibilidades são visitas aos sets de filmagens de produções das séries “Only Murders in the Building” e “Sugar” e do reality “RuPaul’s Drag Race”. “O SoCal Fire Fund é uma organização incrível dedicada a fornecer iniciativas de recuperação e apoio vital para aqueles afetados por essa tragédia”, afirmou Julia Roberts. “Quero fazer minha parte para ajudar a divulgar sua missão e reunir apoio para quem mais precisa.”

A fundação foi criada pela Creative Artists Agency, pelo Core (Community Organized Relief Effort), uma ONG criada pelo ator Sean Penn e a cantora Ann Lee, e pela Fundação Educacional de Los Angeles.

Concerto

No dia 30, também para ajudar as vítimas dos incêndios, vai ocorrer o show Fire Aid, com apresentações de Lady Gaga, Billie Eilish, Green Day, Katy Perry, Stevie Nicks e Pink. Além deles, o show terá performances de Gwen Stefani, Jelly Roll, Joni Mitchell, Red Hot Chili Peppers, Rod Stewart, Sting, Tate McRae e uma colaboração inédita entre Dave Matthews e John Mayer. O evento será realizado em duas arenas vizinhas, o Kia Forum e o Intuit Dome, em Inglewood, na Califórnia.

O show também será transmitido globalmente por diferentes cinemas e plataformas de streaming. Durante a transmissão, o público será incentivado a fazer doações.

