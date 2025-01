Mundo Mesmo sendo o queridinho do novo presidente dos Estados Unidos, Elon Musk questiona projeto de Trump de meio trilhão de dólares em inteligência artificial

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Musk (E) e Sam Altman (D) trocam farpas nas redes pelo bilionário projeto Stargate. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um dia depois do anúncio de Donald Trump de um projeto com empresas privadas que prevê investimentos de até US$ 500 bilhões em infraestrutura para a inteligência artificial ( IA) nos próximos quatro anos, Elon Musk questionou a viabilidade da iniciativa em seu perfil no X. “Elas não têm realmente o dinheiro”, escreveu o CEO da Tesla, em referência às companhias envolvidas na joint venture. Em outro post, Musk afirmou que “o SoftBank tem bem menos de US$ 10 bilhões garantidos. Tenho isso de uma fonte confiável”.

O projeto, denominado Stargate, envolve a OpenAI, a Oracle e o SoftBank. Ele atende a uma demanda de líderes de IA, que vêm há meses soando o alarme da necessidade de mais data centers — bem como chips, eletricidade e recursos hídricos para operá-los — para alimentar suas ambições de inteligência artificial nos próximos anos.

No entanto, as empresas ainda não detalharam quanto cada uma contribuirá financeiramente ou como os recursos serão levantados.

Segundo o Wall Street Journal, o SoftBank planeja captar dívidas de terceiros para financiar a iniciativa, enquanto a OpenAI e a Oracle enfrentam dificuldades financeiras. A OpenAI, apesar de ter arrecadado bilhões de dólares, ainda registra prejuízo. A Oracle possui cerca de US$ 11 bilhões em caixa, mas também acumula dívidas significativas. Já o SoftBank dispõe de aproximadamente US$ 30 bilhões em dinheiro.

De acordo com o The New York Times, o projeto Stargate já possui US$ 10 bilhões em mãos. O SoftBank, a OpenAI, a Oracle e a MGX, um grupo de investimentos dos Emirados Árabes Unidos de IA, forneceram o financiamento.

Os comentários de Musk destacam a rivalidade histórica com Sam Altman, CEO da OpenAI, a quem Musk já descreveu como líder de uma “górgona que paralisa o mercado”. O chefe da Tesla ajudou a fundar a maior startup de inteligência artificial líder no mundo, mas, após tentar tomar o controle de Altman e ver seu plano fracassar, ele se retirou em 2018. Musk e Altman estão envolvidos em uma forte disputa desde então e o bilionário apresentou várias ações contra a empresa criadora do ChatGPT – a principal reclamação dele é de que a OpenAI teria mudado sua estrutura como empresa não lucrativa para uma que visa o lucro.

As críticas também representam a primeira vez que Musk questiona publicamente um projeto liderado por Trump desde que assumiu o comando do Departamento de Eficiência Governamental (DoGE), órgão responsável por cortes no orçamento federal.

Resposta de Altman

Altman também respondeu no X às críticas de Musk. “Errado, como você certamente sabe. Quer visitar o primeiro site que já está em andamento? Isso é ótimo para o país. Sei que o que é ótimo para o país nem sempre é o melhor para suas empresas, mas em sua nova função, espero que você coloque os EUA em primeiro lugar”, afirmou o chefe da OpenAI.

Enquanto a OpenAI domina o mercado de IA, Musk tenta fazer emplacar a sua própria empresa no setor a xAI, que recebeu em dezembro um investimento de US$ 6 bilhões e foi avaliada em US$ 50 bilhões. Em abril de 2023, Musk encabeçou um abaixo assinado que pedia uma pausa global do desenvolvimento de IA, um projeto que não foi para frente. Críticos dizem que Musk só estava tentando ganhar tempo para desenvolver sua própria startup, o que, de fato era um processo em andamento. A xAI foi criada em março de 2023

Casa Branca

A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, rejeitou os comentários de Musk em uma entrevista à Fox News: “O povo americano deveria acreditar nas palavras do presidente Trump e daqueles CEOs”.

“O presidente Trump está muito animado com este anúncio de infraestrutura no campo da IA, que está obviamente crescendo, e algo que os Estados Unidos da América precisam capitalizar, porque nossos adversários, como a China, são muito avançados neste campo”, avaliou Leavitt.

Então, continuou ela, “o povo americano deve acreditar nas palavras do presidente Trump e daqueles CEOs — esses investimentos estão chegando ao nosso país, e empregos aos americanos estão chegando junto com eles.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/mesmo-sendo-o-queridinho-do-novo-presidente-dos-estados-unidos-elon-musk-questiona-projeto-de-trump-de-meio-trilhao-de-dolares-em-inteligencia-artificial/

Mesmo sendo o queridinho do novo presidente dos Estados Unidos, Elon Musk questiona projeto de Trump de meio trilhão de dólares em inteligência artificial

2025-01-23