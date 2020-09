Brasil Um novo golpe envolvendo o auxílio emergencial é aplicado por e-mail

Por Redação O Sul | 11 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os criminosos têm o intuito de roubar dados de usuários dos sistemas da Caixa Econômica Federal.(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O auxílio emergencial pago pelo governo federal é alvo de um novo golpe aplicado por hackers. Segundo o alerta dado nesta sexta-feira (11) pela Polícia Federal (PF), os criminosos enviam uma falsa mensagem por e-mail com o intuito de roubar dados de usuários dos sistemas da Caixa Econômica Federal.

A mensagem, segundo a PF, sugere que o beneficiário faça um falso procedimento de segurança para não perder o acesso ao auxílio emergencial, aos caixas eletrônicos, ao site e ao aplicativo da Caixa. A justificativa dada para convencer o usuário a fazer o que está sendo pedido é um suposto ao aumento do número de fraudes registrado em agosto deste ano.

Segundo especialistas, é comum uma disseminação mais ampla de golpes quando um determinado assunto está em evidência. Foi o caso do auxílio emergencial, com o recente anúncio do governo federal de que o pagamento será prorrogado até dezembro, com mais quatro parcelas de R$ 300.

Como funciona

No fim do texto enviado, os bandidos pedem que o internauta clique em um botão e siga os procedimentos apresentados em tela. Quando o processo é concluído, o dispositivo pessoal (computador ou celular) é infectado com programas maliciosos que capturaram informações pessoais, a exemplo de dados bancários e senhas, assim como fotos e vídeos.

Em casos como este, a recomendação é nunca clicar em links para impedir a instalação de programas enviados por e-mail, SMS ou WhatsApp. Em caso de dúvida, o interessado deve entrar contato com o banco para saber se há alguma pendência em seu cadastro ou alguma informação a ser atualizada.

Os bancos não costumam enviar e-mails sobre questões de segurança aos clientes. No caso do auxílio emergencial, a comunicação da Caixa com o beneficiário é feita pelo aplicativo Caixa Tem.

Se o usuário é vítima de um golpe dessa natureza, é importante também fazer o registro em uma delegacia policial.

Caixa

Recentemente, a PF realizou uma operação para apurar fraudes no auxílio emergencial. O alvo da ação seria responsável por difundir formas de fraudar os benefícios, além de ameaçar e divulgar dados do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. De acordo com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do investigado, em Três Pontas (MG). Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, em Varginha (MG), onde foi ouvido e liberado.

Em julho, a PF abriu o inquérito para apurar invasões ao celular de Pedro Guimarães, que foi alvo de ataques e teve informações pessoais vazadas.

Ainda segundo a PF as ameaças a Guimarães ocorreram depois que ele alertou a população sobre a existência de golpes e declarou que iria intensificar a ação dos fraudadores. Estão sendo apurados os crimes de estelionato, ameaça e divulgação de dados sigilosos.

Na época, o presidente da Caixa disse que “centenas de milhares” de contas poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do auxílio emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude.

A investigação apurou que o alvo da operação usava dados de outras pessoas para conseguir acesso a valores do auxílio emergencial do governo federal, no valor de R$ 600. Segundo a PF, Guimarães e seus familiares foram ameaçados depois que o presidente do banco alertou a população sobre a existência de golpes e declarou que iria intensificar as medidas para impedir a ação dos fraudadores.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil