27 de agosto de 2024

O apoio dos governos estadual e federal na recuperação do setor industrial do Rio Grande do Sul é mais um tema que será abordado nos debates. Foto: Reprodução O apoio dos governos estadual e federal na recuperação do setor industrial do Rio Grande do Sul é mais um tema que será abordado nos debates. Foto: Reprodução

Passados os piores momentos da enchente que acometeu o Rio Grande do Sul, é tempo de reconstrução e de estratégias para superar esse período complicado. Com base no trabalho e na força do povo gaúcho, um olhar otimista para o futuro do Estado é o mote que o Sistema Fiergs pretende levar ao VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha, que ocorrerá na casa da Rede Pampa na Expointer, nesta quinta-feira (29).

O discurso entusiasta foi dito pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Claudio Bier. Ele, que assumiu a instituição em um momento delicado, no pós-enchente, entende que é hora de virar a chave: “É claro que a enchente atingiu e abalou todos nós. Mas agora precisamos parar de olhar para trás e voltar a olhar para frente com otimismo. Precisamos contar com o governo do Estado e com o governo federal, mas temos que nos recuperar com nossas próprias forças. Com o otimismo e a tenacidade do povo gaúcho, vamos recuperar o Rio Grande do Sul”, ressaltou.

O apoio dos governos estadual e federal para recuperar o setor industrial do Rio Grande do Sul é outro tema de grande relevância para Bier, e também deverá ser abordado no Fórum. “Nós temos que falar da recuperação das indústrias. Temos feito um apelo quase diário ao ministro Paulo Pimenta para que venha o mais rápido possível o dinheiro para ajudar as nossas indústrias”, reforçou.

O presidente do Sistema Fiergs estará presente no painel inicial do Fórum, junto do secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, do presidente do Banrisul, Fernando Guerreiro de Lemos, do presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, do presidente da Cotrijal, Nei Mânica, e do presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga. A mediação dos debates ficará a cargo do comunicador Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa.

Bier reforçou a importância do evento, realizado pela Rede Pampa, para debater soluções nesse novo momento do Estado. “É um Fórum que já está consagrado na programação da Expointer e nesse momento, que o Rio Grande do Sul precisa de ânimo, de otimismo, de avanço, não tenho palavras para definir o tamanho desse evento”, comentou.

O Sistema Fiergs, na Expointer deste ano, terá seu estande localizado junto às máquinas agrícolas, e não mais no Pavilhão Internacional, como esteve em edições anteriores da feira. De acordo com o presidente da entidade, essa foi uma ideia defendida por ele e que foi apoiada por todos. “Eu defendi desde que assumi, a Fiergs deve ficar onde a indústria está. E hoje nós vamos estar com um estande maravilhoso da Fiergs junto às máquinas agrícolas, onde estão as indústrias”, explicou Bier.

Com o Sesi e o Senai, a nova administração do Sistema Fiergs deve ser bastante voltada à educação da juventude, segundo Bier: mais um tema a ser abordado. “Hoje está acontecendo uma evasão muito grande de mão de obra no Rio Grande do Sul, principalmente de jovens, saindo para Santa Catarina, Paraná, São Paulo. Nós queremos reter esses jovens aqui, fazer com que eles fiquem, qualificá-los cada vez mais para que o Rio Grande do Sul continue a crescer, continue a ter uma mão de obra maravilhosa como tem até hoje”, reforçou.

O VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha ocorre na Casa da Rede Pampa na Expointer, nesta quinta, a partir das 14h30. O evento, que é uma realização Rede Pampa e Banrisul, com apoio Cotrijal, contará também com a presença do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, e o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Clair Kuhn, dentre outros líderes estaduais.

O Fórum é direcionado a empresários, investidores, acadêmicos, estudantes, profissionais liberais, políticos e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

