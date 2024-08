Expointer Coelhos e chinchilas são os “queridinhos” das crianças na 47ª Expointer

Por Redação O Sul | 27 de agosto de 2024

Foto: João Pedro Rodrigues/Ascom Expointer

A Expointer mal começou e os “queridinhos” da 47ª edição da feira já foram escolhidos: são os coelhos e as chinchilas. As espécies, que estão expostas no Pavilhão dos Pequenos Animais, atraem a atenção dos curiosos de todas as idades, mas têm feito um sucesso especial com as crianças que visitam o Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

A variedade de animais chama a atenção, principalmente entre os coelhos, de todos os tamanhos e com pelagens pretas, brancas, cinzas ou manchadas. Eles estão espalhados em gaiolas pelo pavilhão e é comum ver os visitantes tirando fotos dos peludos.

“Achei os coelhos muito bonitos. Com certeza vou querer voltar em outros anos”, disse Matheus Eduardo Ferreira de Lima, 12 anos, que visitou o local acompanhado da mãe Karina, do pai Marcos e do irmão Davi, de 3 anos.

“Tenho um amigo que cria coelhos, e as gurias começaram a gostar. Elas sempre querem vê-los nas feiras, mas, na Expointer, é a primeira vez”, contou Joeciane Klein, mãe de Anelise, 12 anos, e de Sofia, 11.

De acordo com o comissário-geral da Expointer, Pablo Charão, os animais são sempre um atrativo especial da feira, principalmente os menores, como coelhos e chinchilas. “O público urbano gosta muito. As crianças ficam maravilhadas, encantadas, e querem levar uns quantos para casa”, explica.

Vencedores atraem mais público

Entre os animais mais populares e fotografados, estão os vencedores do julgamento de coelhos, que ocorreu na última sexta-feira (23). No total, 450 coelhos de 30 raças diferentes participaram da competição.

Os grandes campeões da categoria mini são uma fêmea de pelagem cinza, já vendida por R$ 1,5 mil, e um macho de pelo preto com patas claras. Ambos são da Granja Cassanelli, de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Os juízes avaliam as características da raça, como tamanho, medida e formatos da orelha e da cabeça. Os ganhadores são considerados os melhores exemplares.

“Para nós é um prestígio, um reconhecimento do trabalho que a gente faz com raça pura, com genética. Buscamos o melhor de cada raça”, contou o proprietário da granja, Marcos Cassanelli.

O criador trouxe 20 animais de diferentes raças para a Expointer, todos da categoria mini – os mais vendidos para quem procura um animal de estimação. Os valores variam entre R$ 600 e R$ 1,8 mil.

As chinchilas não participaram de competição. Os únicos exemplares foram trazidos pelo veterinário e proprietário da Chillacenter, em Porto Alegre, Rafael Oliveira. Mesmo em menor número do que os coelhos, elas também foram muito procuradas. “Muitas crianças e adolescentes vêm aqui e pedem para os pais para levarem uma. Elas realmente chamam a atenção”, afirmou.

Ingressos

A Expointer segue até 1º de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, com entrada liberada aos visitantes das 8h às 20h. Os ingressos custam R$ 18 para pedestres, com valores de meia-entrada para pessoas acima de 60 anos, estudantes munidos de carteira oficial e pessoas com deficiência. Crianças de até seis anos, acompanhadas dos pais ou responsáveis, não pagam. O estacionamento para veículos custa R$46 (não inclui a entrada do motorista nem dos demais passageiros).

