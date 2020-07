Rio Grande do Sul Um vereador nascido no Líbano assumiu o comando de Viamão, após a morte do prefeito por coronavírus

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2020

Nadim Harfouche foi alçado ao cargo em um processo conturbado. (Foto: Divulgação/Câmara de Vereadores de Viamão)

O vereador Nadim Harfouche, do PSL (Partido Social Liberal), assumiu nesta sexta-feira (24) o comando da prefeitura de Viamão (Região Metropolitana de Porto Alegre), cargo que estava vago desde a quarta-feira com a morte de Valdir Jorge Elias, o “Russinho”, vítima de coronavírus. Libanês naturalizado brasileiro, o novo titular tem 56 anos e imigrou para o País com a família quando era criança.

Ao tomar posse da chefia do Executivo municipal para um mandato-tampão até dezembro (2020 é o último ano da atual gestão), ele prometeu foco total na área da saúde: “Vamos trabalhar para que todos os investimentos sejam feitos não de forma temporária, mas que deixem um legado para a nossa cidade”.

Ao se dirigir à população, Harfouche ressaltou a necessidade de cumprimento das diretrizes sanitárias de combate à pandemia. “Vivemos um momento totalmente desconhecido por causa da Covid-19 e, por isso, precisamos de todos os cuidados”, frisou. “Vamos ajudar uns aos outros, pensar no próximo e preservar vidas.”

O novo prefeito também prestou uma homenagem ao seu antecessor, que sucumbiu ao coronavírus após uma semana de internação, aos 66 anos: “Russinho foi um grande homem público, amigo e parceiro que nos deixou de forma tão triste”.

Nadim Harfouche estudou nas escolas Nossa Senhora das Graças, Ginásio Agrícola Canadá e ETA (Escola Técnica de Agricultura). Ele ingressou na política em 2000 e se tornou vereador em 2004, reelegendo nos pleitos de 2008, 2012 e 2016.

Polêmica

Para chegar à prefeitura, nesta sexta-feira, Harfouche recebeu a maioria dos votos em uma sessão extraordinária realizada na véspera pela Câmara Municipal.

A reunião foi tumultuada, com discussões que resultam de um processo já conturbado desde fevereiro, quando o então prefeito André Pacheco (PSD) foi afastado pela Justiça, após acusação do Ministério Público sobre fraudes – “Russinho”, seu vice, assumiu o cargo na ocasião.

E dê-lhe polêmica: a legislação municipal de Viamão prevê que, na ausência do prefeito e do vice, quem assume o comando do Executivo é o presidente da Câmara de Vereadores, mas desde o dia 22 de julho o chefe do Legislativo local, Dilamar de Jesus (PSB), está em licença-saúde de 15 dias, por problemas de saúde.

Para complicar esse quadro sucessório inusitado, o primeiro vice-presidente da Câmara, Xandão Gomes (PRB), recusou assumir a prefeitura, pois isso impediria que ele concorresse novamente na eleição deste ano.

Já o segundo vice-presidente, Evandro Rodrigues (DEM), queria o cargo de prefeito-tampão, mas um grupo de colegas fez uma “manobra” que destituiu a Mesa Diretora e conduziu Nadim Harfouche à prefeitura. Um mandado de segurança já foi encaminhado por Evandro Rodrigues para anular a sessão

De acordo com especialistas, o processo apresenta irregularidades. Isso dá margem a interpretações que podem resultar em novas mudanças no comando da prefeitura de Viamão.

(Marcello Campos)

