Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

Aposta feita em Camaquã levou o prêmio máximo da Quina. (Foto: Divulgação)

A Quina premiou uma aposta de Camaquã (RS) que acertou sozinha as cinco dezenas do concurso 5239, realizado na noite desta segunda-feira (6) em São Paulo. Os números sorteados foram 04, 29, 34, 46 e 73. Segundo a Caixa, o prêmio que será recebido pelo bilhete vencedor será de R$ 3.022.197,06.

Além da aposta vencedora na faixa principal, também saíram prêmios de R$ 7.441,97 para cada uma das 51 apostas contempladas na quadra. O terno rendeu valores individuais de R$ 147,09 a cada um dos 3.880 bilhetes que acertaram três dezenas.

O vencedor fez uma aposta de seis dezenas, que custa R$ 12.

O próximo sorteio da Quina está marcado para esta terça (7). O concurso 5240 vai ser transmitido ao vivo na internet por meio do canal oficial do banco no YouTube. O prêmio volta a ficar estimado em R$ 500 mil.

