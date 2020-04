Mundo China tem primeiro dia sem mortes por novo coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de abril de 2020

O número diário de novas mortes estava caindo há semanas e na segunda-feira (06) ocorreu apenas um falecimento Foto: Reprodução O número diário de novas mortes estava caindo há semanas e na segunda-feira (06) ocorreu apenas um falecimento. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A China não registrou morte por Covid-19 nas últimas 24 horas, algo inédito desde o início da publicação de estatísticas sobre a epidemia do coronavírus, em janeiro, informaram as autoridades de saúde nesta terça-feira (07).

O gigante asiático, onde o novo coronavírus surgiu no final de 2019, informou seu primeiro falecimento por Covid-19 no dia 11 de janeiro. Desde então, registrou 3.331 mortes por causa da pandemia. O número diário de novas mortes estava caindo há semanas e na segunda-feira (06) ocorreu apenas um falecimento, segundo o ministério da Saúde.

Os novos casos de contágio na China continental caíram a partir de março, mas o país enfrenta uma segunda onda de infecções, a partir de cidadãos que chegam do exterior, e já há mil casos, segundo a Comissão Nacional de Saúde.

O ministério confirmou 32 novos casos de contágio nesta terça, todos importados. As autoridades também registraram 30 novos pacientes assintomáticos, elevando o total de infectados no país a 1.033.

A maior parte dos casos e dos óbitos ocorreu em Wuhan, cidade do centro do país onde surgiu a epidemia, que já matou mais de 70 mil pessoas no planeta.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo