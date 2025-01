Economia Uma criptomoeda lançada no X com um post no perfil do deputado federal bolsonarista Marco Feliciano deu lucro de 1,3 milhão de dólares a um único investidor e lesou milhares, que viram o dinheiro “derreter”

24 de janeiro de 2025

O parlamentar, no entanto, nega ter feito a postagem. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

Uma criptomoeda lançada na segunda-feira (20) no X com um post no perfil do deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), a $BRAZIL, deu lucro de 1,3 milhão de dólares a um único investidor e lesou milhares, que viram o dinheiro “derreter”. O parlamentar, no entanto, nega ter feito a postagem, diz que não tem relação com o criptoativo e afirma que vai acionar a polícia para apurar um suposto ataque hacker no seu perfil.

A criptomoeda anunciada na rede do deputado do PL é uma memecoin, como são conhecidas as relacionadas esses ativos relacionados a uma marca ou pessoa. Nesta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama Melania lançaram suas memecoins horas antes da posse e já faturaram quase US$ 9 bilhões.

No caso da $BRAZIL, os dados públicos sobre a movimentação na plataforma Pump.Fun, em que ela foi vendida, mostram uma ação coordenada entre a criação, o lançamento da moeda no perfil do parlamentar no X, a forte alta dos preços e depois a queda acentuada, que começou mais ou menos ao mesmo tempo em que o post foi apagado na página de Feliciano no X.

No jargão do mercado, esse tipo de operação é chamada de pump and dump (em inglês, inflar e largar), geralmente usada por influencers para inflar o valor de um ativo, apurar o lucro vendendo tudo de uma vez e deixar os últimos compradores com o mico nas mãos. É um esquema clássico de manipulação de preços.

Desde então, vários prints da postagem foram reproduzidos, principalmente em comentários de investidores que acusam o pastor, cada um com uma referência de horário diferente. “Sou vítima”, disse Feliciano. “Não postei nada, esses prints são montagem, fake news.”

De acordo com a cronologia do ativo na plataforma, que pertence à blockchain Solana, a $BRAZIL foi criada na última segunda-feira (20) às 15h03m50s.

Às 15h04m, um conjunto de carteiras digitais comprou, ao mesmo tempo, 747 milhões de tokens da $BRAZIL por um preço inicial de US$ 0,00005 cada (embora os dados sejam públicos, as carteiras digitais são identificadas apenas por uma sequência aleatória de números e letras, então não é possível quem são seus verdadeiros donos).

Às 15h05, a postagem no perfil de Feliciano no X foi ao ar: “Hoje marca um passo histórico para o Brasil em abraçar o futuro das finanças. Estou orgulhoso de lançar $BRAZIL, a criptomoeda oficial da comunidade brasileira na Solana, abrindo caminho para maior inclusão financeira e inovação”.

A partir das 15h06m, a moeda começa a subir e, às 15h21, a cotação chega a US$ 0,005 – um aumento de 9.900%, comparado ao preço inicial de US$ 0,00005. No total, 12 mil investidores fizeram transações.

Em algum momento nesse intervalo, o post no perfil de Marco Feliciano no X foi apagado.

Depois das 15h22m, é possível identificar um movimento coordenado de carteiras digitais para vender a moeda, o que fez o preço cair abruptamente.

Uma pesquisa na Pump.Fun feita com o auxílio de fontes especializadas no mercado de criptoativos localizou 100 carteiras que não tinham comprado a moeda, mas recebido das primeiras carteiras compradoras, venderam o ativo em sequência e lucraram no total US$ 1,3 milhão. Essas carteiras imediatamente repassaram todo o dinheiro para um único destinatário, também identificado apenas com uma sequência de letras e números sem nenhum significado concreto.

Às 15h34m, a cotação da $BRAZIL já tinha caído para US$ 0,0002. Desde então, praticamente não houve transações com a memecoin, que perdeu liquidez e virou um mico. Dos 12 mil investidores que negociaram $BRAZIL, 2.440 não conseguem mais vendê-la porque ela não tem liquidez.

Depois disso, o deputado do PL passou a ser cobrado no X e acusado de promover um “rug pull”, gíria que numa tradução literal significa puxar o tapete, aplicado a quem adquire os grandes blocos de tokens e vende depois de inflar seu valor atraindo a atenção do mercado.

“Lança a moeda #deustávendo”, publicou um internauta junto com o print da postagem com o lançamento da $BRAZIL.

“Deu o golpe no token $BRAZIL e fica aí pregando a palavra de Deus, filho das trevas”, disparou um perfil voltado para criptoativos.

“E aí pastor, devolve o dinheiro que você roubou dos investidores da sua moeda”, cobrou um quarto. “Tô orando pos meus dol [dólares] voltarem pra minha conta”

“Só passando para lembrar o calote que o senhor teu em todos com aquela meme[coin]”, cobrou outro usuário do X na última quinta-feira (23).

Apesar da enxurrada de mensagens, Feliciano se disse surpreso com a informação ao ser questionado pela equipe da coluna de Malu Gaspar, do jornal O Globo. Ele também não comentou o assunto em suas redes e nem respondeu às críticas e reclamações dos internautas.

O pastor continuou publicando normalmente no X – desde uma convocação para um culto evangélico em Orlando, nos Estados Unidos, até uma defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Após ser questionado, Feliciano acionou o criminalista Rafael Novaes para prestar queixa na Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo já nesta sexta-feira (24). “Vamos pedir uma investigação e acionar também a plataforma que permitiu a venda desse ativo”, disse o advogado.

Em trocas de mensagens com a equipe da coluna, ele enviou uma notícia sobre um golpe sofrido em junho passado pelo rapper 50 Cent, que teve seu perfil no X hackeado para lançar uma memecoin. “Fizeram a mesma coisa com o 60 Cent no ano passado. Mesma coisa. Idêntico”, disse ele. As informações são do jornal O Globo.

