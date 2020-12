Porto Alegre Uma menina de 10 anos morreu afogada na orla do Guaíba quando passeava com a família

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Incidente ocorreu no final da tarde desta segunda-feira. (Foto: Ricardo Giusti/PMPA)

Após menos de uma hora de buscas, mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul encontraram no Guaíba, por volta das 18h desta segunda-feira (7), o corpo da menina Tábata Barcelos Ferreira. Ela foi vítima de provável afogamento após cair na água em um trecho nas imediações da Usina do Gasômetro, no Centro Histórico de Porto Alegre, quando passeava com a família, moradora de Viamão (Região Metropolitana).

Informações preliminares indicam que o acidente aconteceu quando Tábata brincava com uma irmã, também criança, junto a umas pedras e acabou escorregando, em uma parte da orla nas imediações do restaurante panorâmico. A profundidade da água no local teria contribuído para o afogamento, que por pouco não vitimou também a outra menina, salva já na água pelo padrasto.

Além do pai, as duas garotinhas estavam acompanhadas da mãe e de um outro parente. Desesperados, eles chamaram a BM (Brigada Militar) e companharam a operação de busca, que mobilizou também uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, depois, do IGP (Instituto-Geral de Perícias) da Polícia Civil. O trabalho também atraiu a atenção de diversos curiosos.

Água traiçoeira

N atarde do dia 25 de outubro, um domingo, o idoso Paulo Augusto Krupp, 63 anos, morreu afogado no Guaíba após sofrer um acidente no veleiro em que trafegava nas proximidades do Clube dos Jangadeiros, do qual era sócio, no bairro Tristeza (Zona Sul).

O corpo só foi localizado pelo Corpo de Bombeiros no final da manhã do dia seguinte, próximo à marina. De acordo com a investigação, Krupp navegava com a esposa e acabou caindo na água – ela estava em outro compartimento da embarcação, quando ouviu um barulho, percebendo então que o marido havia desparecido na água.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre