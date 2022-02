Mundo União Europeia começa a fornecer quantidades “significativas” de armas à Ucrânia

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











União Europeia quer ajudar a Ucrânia a se defender contra a invasão lançada pela Rússia. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os países da União Europeia começaram a entregar quantidades “significativas” de armas à Ucrânia para ajudá-la a se defender contra a invasão lançada pela Rússia, informaram neste domingo (27) várias autoridades europeias. As entregas aconteceram no sábado (26) e outras neste domingo. Elas são “significativas e permitirão que os ucranianos se defendam”, disse uma das fontes.

Os armamentos estão sendo retirados das reservas nacionais, mas as entregas são coordenadas. Até agora, 17 países europeus responderam aos apelos do ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleb.

A Alemanha autorizou no sábado a entrega a Kiev de 1.400 lançadores de foguetes antitanque, 500 mísseis terra-ar Stinger e nove morteiros. A Holanda, por sua vez, anunciou o fornecimento de 200 Stingers, a Bélgica 2.000 metralhadoras, Portugal fuzis, munições e equipamentos, a República Tcheca metralhadoras, rifles de precisão, munições.

Josep Borrell, alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, disse neste domingo que a União Europeia aprovou envio de caças à Ucrânia. Ainda não está claro quando os caças serão enviados. Mais cedo, Borrell defendeu medidas de emergência para financiar material para o exército ucraniano, suprimentos médicos e de proteção. “O tabu caiu. O tabu de que a União Europeia não forneceria armas em uma guerra. Sim, nós estamos fazendo isso, porque essa guerra precisa do nosso engajamento para apoiar o exército ucraniano. Vivemos tempos sem precedentes. Estamos enfrentando a peste na guerra”, disse.

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) informou em nota neste domingo (27) que os países-membros da Aliança “estão reforçando” o envio de dinheiro e equipamentos militares para a Ucrânia.

“Os aliados da Otan estão reforçando o seu apoio político e prático à Ucrânia enquanto continua a defender-se da invasão em larga escala da Rússia. Milhares de armas antitanques, centenas de mísseis para a defesa aérea e milhares de armas leves e munições estão para serem enviadas para a Ucrânia”, diz o comunicado.

Conforme a Aliança, “Bélgica, Canadá, República Tcheca, Estônia, França, Alemanha, Grécia, Letônia, Lituânia, Países Baixos, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Reino Unido e Estados Unidos já enviaram ou estão aprovando as entregas mais significativas” enquanto a “Itália está promovendo o apoio financeiro” a Kiev. Mais cedo, os italianos anunciaram o envio de 110 milhões de euros imediatamente para o governo de Kiev.

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, falou neste domingo sobre as declarações do presidente da Rússia, Vladimir Putin, de ativar um alerta para a defesa nuclear e sobre os ataques iniciados na quinta-feira (24). “Essa guerra é responsabilidade de Vladimir Putin. Ele mantém a retórica agressiva”, disse o representante.

Os ataques russos começaram no dia 24 sob o nome de “operação militar especial” e Putin anunciou que os objetivos no país vizinho seriam atingidos rapidamente. No entanto, até o momento, os soldados não conseguiram tomar Kiev e vem enfrentando uma forte resistência – até inesperada – dos ucranianos.

Segundo Moscou, essa demora é porque os ataques foram cessados em alguns momentos para dar a chance de negociações. Já o governo de Volodymyr Zelensky diz que as tropas não conseguem chegar porque a defesa está resistindo mais do que os russos imaginavam. As informações são do portal de notícias G1 e das agências de notícias AFP e Ansa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo