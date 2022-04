Mundo União Europeia diz que Elon Musk terá que respeitar as leis digitais do continente após compra do Twitter

Por Redação O Sul | 26 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Empresário americano anunciou a compra da rede social com a premissa de total liberdade de expressão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão Europeia disse nesta terça-feira (26) que é muito cedo para comentar sobre o acordo que o presidente-executivo da Tesla, Elon Musk, fechou para comprar a rede social Twitter, mas lembrou que as regras de serviços digitais do bloco se aplicam a todas as principais plataformas.

“Nossa Lei de Serviços Digitais se aplica a todas as principais plataformas, para garantir que seu poder sobre o debate público esteja sujeito a regras democraticamente validadas para proteger melhor os direitos fundamentais online”, disse o porta-voz da Comissão Europeia, Johannes Bahrke, durante uma entrevista coletiva.

Thierry Breton, comissário para o mercado interno da Comissão Europeia, disse em um tweet: “Seja carros ou mídias sociais, qualquer empresa que opera na Europa precisa cumprir nossas regras, independentemente de sua participação acionária”.

“O Sr. Musk sabe muito bem disso. Ele está familiarizado com as regras europeias sobre o setor automotivo e se adaptará rapidamente à Lei de Serviços Digitais”, acrescentou Breton.

Musk e Twitter

O acordo de Elon Musk para comprar o Twitter foi confirmado pela empresa na última segunda-feira (25). A aquisição movimentará cerca de US$ 44 bilhões (cerca de R$ 215 bilhões) e tornará a rede social uma companhia de capital fechado.

Além de ser um usuário assíduo da rede social, onde coleciona polêmicas, Musk comprou recentemente uma participação de 9,2% na empresa, o que fez dele o maior acionista.

As ações foram adquiridas em março, mas a negociação só foi revelada em 4 de abril. Na ocasião, Musk tinha cerca de 73 milhões de ações do Twitter, montante avaliado em US$ 2,9 bilhões (R$ 14 bilhões).

“A liberdade de expressão é a base de uma democracia em funcionamento e o Twitter é a praça da cidade digital onde assuntos vitais para o futuro da humanidade são debatidos”, afirmou Musk em comunicado sobre a aquisição.

Musk já indicou que quer abrir o código do algoritmo da rede social, que orienta, por exemplo, a exibição de posts, e autenticar todos os usuários humanos.

“Quero tornar o Twitter melhor do que nunca, aprimorando o produto com novos recursos, tornando os algoritmos de código aberto para aumentar a confiança, derrotando “bots” (robôs) de spam e autenticando todos os humanos”, afirmou.

Tesla

A Tesla, fabricante de carros elétricos de Elon Musk, perdeu US$ 126 bilhões (R$ 629 bilhões) em valor de mercado nesta terça, segundo a consultoria especializada Economatica. A queda aconteceu um dia após o bilionário chegar a um acordo para comprar o Twitter.

A empresa agora é avaliada em US$ 907 bilhões (cerca de R$ 4,5 trilhões). A companhia terminou o dia com uma queda de 12,18% no valor das ações, vendidas a US$ 876,42 (R$ 4.377,45).

Desde 4 de abril, quando a participação de Musk no Twitter foi revelada, a Tesla desvalorizou cerca de 23%, de acordo com a Economatica. Isso equivale a uma perda de US$ 275 bilhões (R$ 1,3 trilhão) em valor de mercado.

No período, a participação de 17% de Musk na empresa enxugou mais de US$ 40 bilhões, segundo a Bloomberg.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo