Por Redação O Sul | 18 de julho de 2023

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Bruxelas, na Bélgica. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia irá investir 45 bilhões de euros (R$ 244 bilhões) na América Latina e na região do Caribe por meio do programa Global Gateway. O anúncio foi feito durante mesa redonda na III Reunião de Cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

“Construímos juntos uma agenda de investimentos de alta qualidade, para o benefício de ambas as nossas regiões. Acordamos setores e cadeias de valor para priorizar, desde energia limpa e matérias-primas essenciais até saúde e educação”, afirmou von der Leyen, segundo comunicado oficial publicado no site da Comissão Europeia.

Para o Brasil, a UE anunciou que colaborará com o governo brasileiro e o setor privado do bloco para expandir as redes de telecomunicações na região amazônica.

Em seu discurso na abertura do Fórum Empresarial União Europeia-América Latina, na manhã de segunda-feira (17), em Bruxelas, na Bélgica, Ursula von der Leyen, revelou a informação de que o bloco europeu está disposto a fazer investimentos de grande porte nos países da América Latina e do Caribe ao longo dos próximos anos. “Nós o chamamos de Entrada Global. Com esse programa, nós propomos trazer mais de 45 bilhões de euros (cerca de R$ 242 bilhões) em investimentos europeus de alta qualidade”, afirmou.

“Temos mais de 135 projetos em análise, de hidrogênio verde a minerais críticos, de ampliar a rede de cabos de dados de alta performance à produção de vacinas ainda mais eficientes. Juntos, poderemos escolher os setores e cadeias de produção que deverão ser priorizados”, completou.

Para ela, o evento em Bruxelas marca um novo começo para uma amizade antiga. “A América Latina e Caribe e a Europa precisam um do outro hoje mais do que nunca. O mundo em que vivemos é mais competitivo e conflituoso do que nunca. Precisamos reforçar nossas economias, enfrentar desigualdades e a pobreza em nossas sociedades e formar parcerias com países com os quais compartilhamos valores”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da abertura do Fórum Empresarial com um discurso em que ressaltou a importância da cooperação e das parcerias econômicas entre países latino-americanos e europeus. Para Lula, esse é o caminho para enfrentar desafios como as mudanças climáticas e a luta contra a desigualdade social e gerar emprego e renda.

“Os países da América Latina e do Caribe continuarão a desempenhar um papel estratégico para a Europa e o mundo, porque somos uma região com enormes oportunidades de investimento e de ampliação do consumo. Somos países que demandam investimentos em infraestrutura logística diversificada, infraestrutura social e urbana. Somos sociedades em processo de forte mobilidade social nas quais se constituem novos e dinâmicos mercados internos, integrados por centenas de milhões de consumidores”, destacou em seu discurso.

Para o presidente, a parceria do Brasil com a União Europeia tem um enorme peso, não só na questão comercial, mas pelos desdobramentos que o acordo comercial que está sendo negociado pelo bloco europeu e o Mercosul pode trazer ao longo das próximas décadas para todos os envolvidos.

“A União Europeia é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Nossa corrente de comércio poderá ultrapassar este ano a marca de US$ 100 bilhões. Um acordo entre Mercosul e União Europeia equilibrado, que pretendemos concluir ainda este ano, abrirá novos horizontes. Queremos um acordo que preserve a capacidade das partes de responder aos desafios presentes e futuros”, declarou.

