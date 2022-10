Rio Grande do Sul Unidade do Tudo Fácil tem novo endereço na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2022

Espaço também funciona aos sábados. (Foto: Nabor Goulart/Secom)

Foi inaugurada oficialmente nesta quinta-feira (27) a nova sede do Tudo Fácil Zona Norte em Porto Alegre. Localizada no terceiro andar do Shopping Wallig (avenida Assis Brasil nº 2.611, bairro Cristo Redentor), a unidade funciona de segunda a sexta (10h-20h) e também aos sábados (até 14h), com cerca de 50 serviços presenciais de utilidade pública.

A lista inclui Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Instituto de Previdência do Estado (IPE), Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Instituto-Geral de Perícias (IGP), FGTas (Fundação Gaúcha de Trabalho e Ação Social) e Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O espaço anterior ficava na rua Domingos Rubbo, no mesmo bairro. De acordo com o governo do Rio Grande do Sul, a mudança de endereço faz parte de uma estratégia de instalar as unidades de atendimento para centros comerciais de grande circulação.

Agora no Shopping Wallig, são 68 funcionários terceirizados trabalhando em 23 guichês, dentro de uma área com mais de 450 metros-quadrados. Também são disponibilizados cinco terminais de autoatendimento e um totem por meio do qual o cidadão pode acessar aos mais de 500 serviços digitais oferecidos no portal rs.gov.br.

A expectativa com a nova unidade (construída em parceria com a Airaz, administradora dos shoppings e galerias comerciais do Grupo Zaffari) é de que a média de 3,8 mil atendimentos realizados na sede anterior seja ampliada para aproximadamente 4,5 mil atendimentos mensais.

Os serviços mais procurados no Tudo Fácil costumam ser a confecção de carteiras de identidade, a apresentação de condutor e defesa de autuação para proprietários de veículos, bem como recursos de infrações de trânsito. A esses somam-se agora a solicitação de segunda-via da conta de água do Dmae, alteração da data de vencimento, serviços de hidrômetro e revisão da leitura, dentre outros.

Coordenada no governo estadual pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), a implantação da nova sede da capital contou também com o apoio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP), que desenvolveu o projeto arquitetônico e mobiliário, além do acompanhamento da obra.

Com a palavra…

“Serviço público existe para servir às pessoas e essa é a razão de nossa atividade”, discursou o governador Ranolfo Vieira Júnior na cerimônia oficial de inauguração. “Esses ambientes oferecem inclusão digital e desburocratização.”

“Quando procura resolver alguma questão, o cidadão não quer saber se o serviço é municipal, estadual ou federal, pois quer uma solução de qualidade”, acrescentou Claudio Gastal, titular da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão (PGG).

Já o secretário de Obras e Habitação, Volnei Minozzo, chamou a atenção para o fato de que a instalação de vários serviços importantes em um local de fácil acesso, permite que a população gaúcha também ganhe tempo.

Para Claudio Zaffari, diretor do Grupo Zaffari, outra vantagem da nova unidade é colocar à disposição do público toda a infraestrutura de um shopping, com conforto, segurança e praticidade: “Isso também representa uma novidade relevante para o shopping, ao ampliar o fluxo de clientes”.

(Marcello Campos)

