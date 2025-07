Saúde Unidade móvel leva vacinação e atendimento para Vila Dique nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2025

Das 12h às 16h, o ônibus estaciona na ONG Nossa Casa. (Foto: Giulian Serafim/PMPA)

A unidade móvel da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre atenderá comunidade do bairro Anchieta nesta quinta-feira (24). Das 12h às 16h, o ônibus estaciona na ONG Nossa Casa (avenida Dique, 746, Vila Dique).

Estarão disponíveis vacinas do calendário, consultas médicas e de enfermagem, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades, distribuição de medicamentos de receitas simples e atualização de receitas.

Programação

– Quinta-feira, 24 – Vila Dique (avenida Dique, 746, ONG Nossa Casa, bairro Anchieta);

– Sexta-feira, 25 – Quinta do Portal, Rua Jaime Lino dos Santos Filho, 604, bairro Lomba do Pinheiro.

Turno estendido

Em outra frente, Porto Alegre conta agora com 19 unidades de saúde com atendimento em turno estendido até as 22h. A medida amplia o acesso da população aos serviços do SUS fora do horário comercial, evita idas desnecessárias a emergências e fortalece o cuidado na atenção primária.

A mais recente ampliação ocorreu na terça-feira, 22, com a inclusão de três unidades da rede do Grupo Hospitalar Conceição: Conceição, Jardim Leopoldina e Parque dos Maias. A iniciativa integra o programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, e soma-se a outras 16 unidades municipais que já operam em horário estendido.

Conforme o GHC, no primeiro dia de funcionamento ampliado das novas unidades foram realizados 21 acolhimentos, 19 consultas médicas, duas consultas de enfermagem, além de 43 dispensações de medicamentos, oito atendimentos de farmácia, cinco administrações de medicamentos, três procedimentos, um curativo e um teste de Covid-19, entre 18h e 22h.

De 2024 até julho deste ano, já foram registrados 386.183 atendimentos noturnos nas unidades com horário estendido. A medida tem contribuído para melhorar o fluxo da rede como um todo, ao oferecer cuidado oportuno e mais próximo das necessidades da população.

Veja abaixo os 19 locais em atendimento noturno – turno estendido:

– Álvaro Difini – Rua Alvaro Difini, 520 – Bairro Restinga;

– Belém Novo – Rua Florêncio Farias,195 – Bairro Belém Novo;

– Campo da Tuca – Rua Cel. José Rodrigues Sobral, 958 – Vila São João – Bairro Partenon;

– IAPI – Rua Três de Abril, 90 – Bairro Passo da Areia;

– José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antonio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga;

– Moab Caldas – Avenida Moab Caldas, 400 – Bairro Santa Tereza;

– Modelo – Avenida Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana;

– Morro Santana – Rua Marieta Menna Barreto, 210 – Bairro Protásio Alves;

– Navegantes – Avenida Presidente Franklin Roosevelt, 5 – Bairro São Geraldo;

– Primeiro de Maio – Avenida Professor Oscar Pereira, 6199 – Bairro Cascata;

– Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Bairro Centro Histórico;

– Tristeza – Avenida Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza;

– Assis Brasil – Avenida Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi;

– Chácara da Fumaça – Estrada Martim Félix Berta, 2432 – Bairro Mário Quintana, Porto Alegre;

– Ramos – Rua K esquina Rua R C, S/N – Bairro Santa Rosa de Lima;

– São Carlos – Avenida Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon;

– Conceição – Rua Álvares Cabral, 429 – Bairro Cristo Redentor;

– Jardim Leopoldina – Rua Orlando Aita, 130 – Bairro Rubem Berta;

– Parque dos Maias – Rua Francisco Galecki, 165 – Bairro Rubem Berta.

