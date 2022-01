Porto Alegre Unidades de saúde de Porto Alegre realizaram quase 3 milhões de atendimentos em 2021

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2022

O número inclui 826 mil atendimentos médicos, 1,4 milhão de enfermagem e 693 mil de cirurgião-dentista Foto: Cristine Rochol/PMPA O número inclui 826 mil atendimentos médicos, 1,4 milhão de enfermagem e 693 mil de cirurgião-dentista (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

As unidades de saúde de Porto Alegre realizaram mais de 2,9 milhões de atendimentos individuais ao longo do ano passado. O número inclui 826 mil atendimentos médicos, 1,4 milhão de enfermagem e 693 mil de cirurgião-dentista.

Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. A pasta destacou que, entre as iniciativas inovadoras, destaca-se o projeto de mediadores interculturais, criado para facilitar o acesso de imigrantes que residem na Capital às unidades de saúde e hospitais, reduzindo a barreira linguística e cultural. Para fazer os atendimentos, foram contratados três profissionais, dois haitianos e um senegalês.

“Os mediadores interculturais desenvolvem um trabalho que transcende a simples tradução, decodificando não apenas termos entre nacionalidades, mas culturas e hábitos dos cuidados em saúde entre nações”, explicou a coordenadora da Área Técnica de Saúde do Imigrante da Atenção Primária, Rita Buttes. Em dois meses de atendimentos, 108 imigrantes foram beneficiados com o programa, realizado desde 27 de outubro.

Na área de prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, Porto Alegre foi a quarta capital do País a integrar o projeto A Hora é Agora, que tem o objetivo de ampliar o acesso à testagem de populações vulnerabilizadas por meio de autoteste de fluido oral ou por uma gota de sangue.

Além disso, foi retomado o Projeto SIM, que leva testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C a bairros da cidade com uma unidade móvel. Com recursos do Ministério da Saúde, a iniciativa é desenvolvida em parceria com o Hospital Moinhos de Vento.

