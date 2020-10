Porto Alegre Unidades de saúde repassam “kits bebê” para gestantes em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Os kits possuem, entre outros itens, fraldas descartáveis, termômetro, toalha de banho e babador Foto: Anselmo Cunha/PMPA Os kits possuem, entre outros itens, fraldas descartáveis, termômetro, toalha de banho e babador. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Gestantes em situação de vulnerabilidade social com acompanhamento pré-natal nas unidades de saúde de Porto Alegre começaram a receber, durante as consultas, “kits bebê” doados pela iniciativa privada e embalados por voluntários do Banco de Alimentos.

A ação integra o Plano Emergencial de Proteção Social à Covid-19 para minimizar os efeitos sociais e econômicos causados pela pandemia do novo coronavírus.

Para receber, as gestantes devem estar no Cadastro Único do governo federal e realizar um pré-natal com todos os cuidados necessários ao recém-nascido, como ir regularmente às consultas, fazer os exames e os tratamentos propostos pela equipe do posto de saúde. Também serão beneficiadas adolescentes grávidas, gestantes de risco, que não completaram a quarta série do ensino fundamental e as que tiveram histórico de violência intrafamiliar em 2019.

Os kits possuem fraldas descartáveis, termômetro, toalha de banho, babador, cueiro, paninho de boca, tesoura sem ponta, três body manga longa, quatro calças, meias para recém-nascido, banheira dobrável, sabonete, cotonetes, loção hidratante, creme para assadura, lenço umedecido, colchonete dobrável e álcool 70%. A mãe terá acesso também a preservativos e gel lubrificante.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre