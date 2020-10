Política Bolsonaro pede que os eleitores escolham prefeitos que tenham “Deus no coração”

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Bolsonaro foi recebido por apoiadores em Pernambuco Foto: Isac Nóbrega/PR Bolsonaro foi recebido por apoiadores em Pernambuco. (Foto: Isac Nóbrega/PR) Foto: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro pediu, nesta quinta-feira (1º), para que as pessoas “escolham bem” os prefeitos e vereadores nas eleições municipais deste ano, dando preferência para quem tem “Deus no coração.”

“Vamos caprichar para escolher prefeito e vereador, vamos escolher gente que tenha Deus no coração, que tenha na alma patriotismo e queira de verdade o bem do próximo. Deus, Pátria e família”, disse o presidente durante a cerimônia de inauguração da primeira fase da segunda etapa do Sistema Adutor do Pajeú, em São José do Egito (PE).

O orçamento total da obra chega a R$ 1,6 bilhão. Recebido por apoiadores no município, o presidente também aproveitou a cerimônia para prestigiar políticos locais.

“Ninguém faz nada sozinho. Eu estou tendo o prazer de me fazer acompanhar aqui por algumas autoridades. Vou falar das mais importantes, que são as locais. Meu grande abraço ao senador Fernando Bezerra [MDB-PE]”, declarou Bolsonaro.

