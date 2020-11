Porto Alegre Universitários de classe média-alta traficavam drogas para ex-colegas de colégio em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2020

Lista de entorpecentes incluía um tipo de maconha com alto teor de THC. (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Após três meses de investigação, o Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico) da Polícia Civil gaúcha prendeu nesta sexta-feira (27) dois universitários de classe média-alta que traficavam drogas em Porto Alegre, por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Ambos são universitários de 21 anos e estavam em suas residências, nos bairros Petrópolis e Boa Vista (Zona Norte).

Segundo a corporação, a dupla tinha como compradores regulares um grupo de 20 jovens, todos de alto poder aquisitivo. A lista de entorpecentes oferecidos por eles incluía um tipo de maconha de forte teor de THC (princípio ativo que causa o efeito na percepção), além de haxixe, ecstasy e três frascos de lança-perfume. Também foram encontrados materiais para embalar a droga, balanças de precisão e dois celulares.

O estopim para a investigação foram denúncias encaminhadas por pais dos clientes, apontando como traficantes os dois rapazes, que haviam cursado o Ensino Médio em um mesmo colégio particular da capital gaúcha. O caso continua sob investigação.

Zona Sul

Deflagrada também nesta semana, a operação “Integração” cumpriu quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Restinga, Campo Novo e Azenha, na Zona Sul de Porto Alegre. A ofensiva da Polícia Civil resultou na prisão de três homens e no recolhimento de quase 300 porções de cocaína e maconha, além de R$ 6 mil em cédulas variadas, dois veículos, celulares, máquinas de cartão e anotações.

Além do envolvimento com o tráfico, um dos indivíduos responderá por furto qualificado de energia, já que realizava uma ligação clandestina de luz no local.

Os agentes chegaram até o trio após o recebimento de dados no âmbito de uma fiscalização realizada nessas áreas da cidade. Ao todo, participaram da ofensiva cerca de 20 policiais civis vinculados a três delegacias do Deic (Departamento de Investigações Criminais) da corporação.

Palmares do Sul

Já no Distrito de Granja Vargas, em Palmares do Sul (Litoral Norte), a Polícia Civil apreendeu três adolescentes por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Eles participavam de um churrasco quando mataram um idoso de 70 anos por motivo fútil: a vítima havia reclamado do barulho de fogos-de-artifício acionados pelo trio, que então reagiu com socos, pontapés e pauladas.

O crime levou equipes da Polícia Civil e Brigada Militar a efetuarem buscas na região (uma área rural com mata e lagoa), até encontrar o paradeiro dos infratores. Acompanhados dos responsáveis legais e de advogados, eles foram autuados em flagrante e tiveram encaminhadas as suas internações provisórias, devido às características do crime.

Participaram da ação agentes vinculados às Delegacias de Polícia de Palmares do Sul, Balneário Quintão e Capivari do Sul.

(Marcello Campos)

