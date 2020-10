Geral Urano e chuva de meteoros Orionídeos se destacam em outubro

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2020

Os meteoros Orionídeos são provocados pela poeira deixada pelo cometa Halley. (Foto: Divulgação)

Neste mês, comemora-se o início da era espacial. Em 4 de outubro de 1957, o satélite soviético Sputnik tornou-se o primeiro objeto fabricado pelo homem a ser posto em órbita da Terra. Nas décadas seguintes, a exploração espacial avançou freneticamente. Hoje, os foguetes e sondas terrestres já exploraram planetas, asteroides e cometas, e a astronomia espacial ampliou nosso conhecimento do Universo como um todo.

Daqui da Terra, podemos celebrar essas conquistas observando alguns belos fenômenos celestes, com destaque para a conjunção entre Marte e a Lua, e a chuva de meteoros Orionídeos.

Confira abaixo o calendário celeste:

DIA 13 – A noite dos marcianos

Nessa noite, temos a oposição de Marte, quando o planeta atinge sua posição mais favorável para observação. Com magnitude -2,5, é facilmente identificável pelo intenso brilho vermelho, e é o astro mais brilhante do céu noturno depois da Lua.

DIA 21 – Poeira do Halley

Os meteoros Orionídeos são provocados pela poeira deixada pelo cometa Halley em suas passagens anteriores. Procure um local de céu escuro, e olhe para o leste a partir da meia noite. Reserve pelo menos uma hora para a observação.

DIA 31 – O Sétimo Planeta

Urano foi o primeiro planeta descoberto na era moderna, por William Herschel, em 1781. No último dia de outubro, o distante mundo atinge sua oposição e, com isso, se posiciona de maneira mais favorável para ser observado com telescópios. Procure entre as estrelas Hamal e Menkar.

